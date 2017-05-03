蘋果周二公佈上季財報，其中iPhone營收僅勉強成長1%，蘋果執行長庫克（Tim Cook）認為這是下一代iPhone謠言報導太多導致銷售停頓之故。



到今年4月1日為止，蘋果季營收為529億美元，較去年同期成長4.5%，每股盈餘（EPS）則從去年的1.9美元增加到2.1美元，略低於華爾街預期。蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示上季iPhone 7 Plus需求強勁，尤其新推出的紅色iPhone 7 (Product) RED特別款兩個機種市場迴響良好，此外服務營收也創下新高。



但是以產品細項來看，上季iPhones僅賣出5076萬支，較2016年同期衰退1%，營收則為332億美元，成長1%，可以說並不如預期。在財報會議上，庫克指出這是因為媒體對還沒上市的iPhone 8報導太多所致；他認為，媒體不斷報導新iPhone設計將大規模翻新，蘋果相信這就是市場上iPhone銷售停滯的主因。



其他產品方面，上季iPad銷售892萬台，營收39億美元，較去年分別下滑13%及12%。Mac電腦則表現穩健，賣出420萬台，營收58億美元，比去年各成長了4%及14%。另外，蘋果包括App Store、雲端、Apple Music、Apple Pay及授權在內的服務營收成長強勁，較去年同期增加18%來到70億美元。



至於Apple Watch，蘋果依然未單獨公佈銷售成績，只包含在「其他」類（包括Apple Watch及Beats音樂周邊產品等）數字中，這部份營收為29億美元，較去年成長31%。



以區域而言，蘋果海外收入佔65%，包括歐洲（成長10%）、日本（5%）及其他地區皆有成長，然中國、台灣及香港在內的大中華市場營收續跌14%。展望下一季，蘋果預期營收在435億到455億美元之間。



本次財報再度突顯蘋果依然未能擺脫過度仰賴iPhone的問題。蘋果雖然推出Apple Watch，但在經過一年的努力後，本周媒體報導，Google Maps、eBay、Amazon等知名app皆取消支援Apple Watch，顯示蘋果力圖開啟新營收來源的企圖成效不彰。蘋果的自駕車及人工智慧研發進度，顯然落後Google甚至三星。本周傳出有分析師預期，蘋果將在今年WWDC上，終於要推出Amazon Echo的競爭產品。