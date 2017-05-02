繼蘋果Apple Pay之後，三星(Samsung)旗下行動支付服務Samsung Pay也在今天(5/2)悄悄開放民眾體驗，合作的台北富邦、台新等7家銀行也同步祭出優惠，鼓勵信用卡用戶體驗這項行動支付工具。

今天下午三點開始，三星手機用戶只要使用聯邦銀行、台新銀行、國泰世華、渣打銀行、台北富邦、花旗銀行、玉山銀行，不論Mastercard或Visa信用卡，可線上申請搶先體驗Samsung Pay，由於Samsung Pay採用MST磁條感應技術，三星強調能相容於帹受信用卡交易的國內或國外商家。

根據三星官網的說明，支援Samsung Pay的三星裝置包括Galaxy A5與A7、2017年版A5及A7、Note 5、S6 edge+(即將支援)、S7與S7 edge，還有5月剛上市的S8與S8+。用戶在Samsung綁定7家合作銀行的信用卡後，結帳時只要向上滑開開啟Samsung Pay，再以指紋或密碼通過身份驗證，將手機靠近刷卡機就能完成支付。

除了以指紋、密碼確認交易人的身份安全，S8用戶還可選擇以虹膜辨識通過驗證，此外，和Apple Pay、Android Pay相同，Samsung Pay在交易時以代碼取代實體的信用卡號碼，避免信用卡號碼被竊的盜刷風險。

配合Samsung Pay開放體驗，銀行業者也祭出優惠活動，例如台新銀行即日起到5月22日，以Samsung Pay使用台新銀行信用卡交易，不限交易金額可獲得100元刷卡金回饋，限量1萬個名額。台北富邦則是即日起到6月底為止，在Samsung Pay加入台北富邦銀行信用卡可獲得100元刷卡金，消費再享10%現金回饋等。

Samsung Pay迄今已在韓國、美國、中國、澳洲、西班牙、巴西、印度、馬來西亞、波多黎各、俄羅斯、新加坡 、泰國等地推出，全球與440家銀行合作，先前宣佈累計已有1億筆交易次數，在韓國累計交易金額已超過2兆韓元。