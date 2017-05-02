微型部落格Twitter與本周舉行的Digital Content NewFronts年度行銷會議上宣布，已新增16家即時串流內容服務供應商，涵蓋體育、新聞及娛樂頻道，也將有7天24小時、全天候的彭博社（Bloomberg Media）新聞串流服務，再加上既有的逾200家合作業者，Twitter儼然成為新興的電視平台。

Twitter自去年第四季開始於該站提供各種活動或節目的實況轉播，已與200家影片出版商建立合作關係，光是在今年第一季，Twitter便串流了逾450場活動、總計800小時的內容，吸引了4500萬名閱聽人，這些閱聽人來自全球各地，且25歲以下的族群佔了55%。

此次新增的合作夥伴(下，來源：Twitter)包括新聞類的Bloomberg Media、The Verge與BuzzFeed News等，體育類的WNBA、MLBAM及STADIUM等，還有娛樂類的Live Nation。

其中最受矚目的莫過於Bloomberg Media了，它是一個全球性的商業/金融資訊與新聞的供應平台，在全球逾70個國家編列2600名記者與分析師，鎖定商業、金融、科技、政治、精品消費等領域，支援傳統的平面、電視、廣播媒體，也支援新興的數位媒體，還負責舉辦重要活動。

而Bloomberg Media透過Twitter平台播放的內容也是全球性且全天候的，預計於今年秋天正式上線。Bloomberg Media表示，與Twitter合作的原因之一是該站已成為全球成長最快也最主要的新聞遞送管道，雙方將共同提供實況影音新聞予全球閱聽人。

Twitter與出版商合作的模式為分拆廣告利潤，雖然才推出短短的兩季，但今年第一季Twitter上的影音廣告就已是該站最大的營收來源。