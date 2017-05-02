英特爾（Intel）於本周一（5/1）修補了旗下多款遠端管理技術的權限擴張漏洞，涵蓋Active Management Technology（AMT）、Intel Small Business Technology（SBT）與Intel Standard Manageability（ISM），且從6.x到11.6的版本都受到影響。科技部落格SemiAccurate則說相關漏洞殃及自2008年Nehalem至今年Kaby Lake間的所有英特爾處理器平台。

英特爾表示，此一被列為重大等級的安全漏洞屬於權限擴張漏洞，將允許不具權限的駭客取得上述技術的管理能力，不過，該漏洞並不影響採用英特爾處理器的消費者PC。

AMT、SBT或ISM並非部署在英特爾CPU的韌體中，而是部署在Intel Management Engine（ME）韌體中，ME是個有別於CPU的獨立系統，卻可在不受CPU的管控下存取裝置的記憶體、TCP/IP，也能發送或存取封包，搭配AMT等技術即可用來遠端管理企業電腦。

由於它幾乎可以完全控制使用者的電腦，從開機、關機、讀取文件、檢查正執行的程序、追蹤鍵盤/滑鼠，還能存取螢幕晝面，因此一直有所爭議，不少人將它視為英特爾處理器的後門。

根據英特爾的說法，相關漏洞可促成遠端及本地端的攻擊，讓不具權限的駭客取得裝置管理能力，其中，遠端攻擊只適用於AMT與ISM。

SemiAccurate則認為，該漏洞基本上已存在9年之久，英特爾也早就知道漏洞的存在，忽然採取修補行動可能是因有重大客戶受到漏洞影響了。