網通大廠思科(Cisco)週一宣布，將以6.1億美元(約合新台幣183億元)收購位於矽谷、以雲端為基礎的軟體定義廣域網路(SD-WAN)業者Viptela，以擴充思科的SD-WAN產品線。

思科表示，隨著許多應用軟體往雲端搬移、員工越來越仰賴行動裝置，以及成千上萬的物聯網(IoT)裝置將納入企業網路，讓企業網路管理變得更為複雜，而在外部的分公司網路架構，也必須跟著進步，促使SD-WAN的成長，以利企業管理廣域網路部署。

Viptela是主張雲端優先的SD-WAN業者，產品以易於部署、管理為主打特色，思科企業網路產品管理副總裁Scott Harrell表示，透過這項併購案，有助於思科提供更完整，橫跨on-premise、混和雲、雲端與SD-WAN等不同模式的解決方案。

在併購Viptela之前，思科本身已經擁有on-premise的SD-WAN技術IWAN以及雲端為基礎並搭配整合威脅管理功能的Meraki，後者是思科在2012年併購而來。

SD-WAN仍是網通業較新的領域，儘管思科早已有相關技術、產品，但在SD-WAN領域仍是百花齊放的狀態下，思科透過併購Viptela，顯有儘早取得領先地位的企圖。

根據IDC預測，方興未艾的SD-WAN市場預估至2020年將達60億美元的規模。