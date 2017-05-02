因嶄新共享經濟模式而在許多地區遭受法律挑戰的房屋短租服務平台Airbnb，1日與總部所在地的美國舊金山市政府達成和解，Airbnb同意推出註冊服務，協助房東在物件正式上架前，先進行註冊，Airbnb並會將註冊資訊提交給舊金山市政府。

舊金山市檢察長Dennis J. Herrera週一在官網上發表新聞表示，已經與短租平台Airbnb、HomeAway達成和解，兩家公司同意確保在舊金山上架的物件與其房東都需要事先註冊、兩家公司將會建立註冊系統，並將相關資料轉給舊金山市短期租賃辦公室，若該辦公室發現有不合規定的物件，兩平台業者同意會立即將物件下架，並取消已完成的未來訂房。

Airbnb與HomeAway透過遵守舊金山市政府的要求，換取後者撤銷對兩家公司的相關訴訟。

Airbnb表示，預計將耗費8個月的時間進行註冊系統的開發與測試，至明年初系統完全完成前，將會分階段將系統的不同部分上架。Airbnb在發給當地房東的信件中強調，未取得房東同意前，將不會把房東的個人資訊分享給市政府，同時亦強調，在系統完全上線後，未註冊的房東，將不能繼續透過Airbnb提供短租服務。

Airbnb與類似的短租平台由於為房東提供新的出租模式，促使部分傳統實行長租模式的房東轉向透過短租平台將房屋出租，影響許多城市的傳統出租房屋的供給與價格，讓Airbnb與同業在全球許多城市都遭遇不同程度或名目的政策挑戰。Airbnb一直以來則都主張自身僅是個網路平台服務，沒有道理要為平台上刊登的短租物件負責。

目前Airbnb在全球6.5萬個城市提供短租平台服務，在與舊金山政府達成和解前，該公司在美國丹佛、紐奧良與芝加哥等城市都有推出類似的註冊服務；Airbnb目前仍和邁阿密、加州聖塔莫尼卡等城市仍有類似訴訟進行中。