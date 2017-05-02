澳洲媒體《The Australian》周一報導，臉書的一項廣告提案宣稱可協助提供用戶資料，幫助廣告主更精準鎖定沒自信心、沒安全感的青少年。不過臉書馬上出面反駁，表示報導有誤導之嫌。
《The Australian》發現臉書一份由臉書澳洲分公司準備的23頁文件，當中宣稱臉書的演算法，可以即時監控貼文、照片、互動及網上活動，判斷年輕使用者自覺「沒用」、「沒安全感」、「壓力大」、「挫敗」、「焦慮」、「笨」、「是個魯蛇」。
報導指出，臉書文件還宣稱能顯示青少年對「重建身體自信」或「健身或減肥」等商品的興趣。此外它還描述臉書及旗下Instagram利用臉部辨識工具顯示用戶用餐時刻的照片反映出的心情，最後該公司將這些分析結果提供給廣告主作為下廣告的依據。
報導引述該報告指出，這些分析都是依據臉書資料，特別是當地市場學生及年輕上班族的資料分析而成，外面找不到，必須在簽訂保密協定下才能提供給廣告主。最後，報導引述臉書澳洲分公司的正式致歉，表示「已展開調查以了解流程上的錯誤並加強監督。同時會施行自我規範及其他適當流程。」
不過報導刊出後，臉書美國總公司立即發文駁斥為誤導的報導，表示臉書從未提供根據用戶情緒狀態發送廣告的工具給廣告客戶。
臉書表示，該公司澳洲研究人員的分析旨在協助行銷人員了解用戶在臉書上如何表現自己，但這些資料並未用來投放廣告，而且是根據集體匿名資料分析的結果。但臉書坦承這份報告並未遵循臉書內部研究的審查流程，該公司正在進行調查，以便採取矯正措施。