中國叫車App市場龍頭滴滴出行上週五宣布獲得最新一輪、超過55億美元(約合新台幣1650億元)的融資，將公司估值推上500億美元(約合新台幣1.5兆元)高峰，滴滴將把新資金用於拓展國際市場、發展自動駕駛車。

滴滴加速向中國以外的海外市場擴張的動作，將掀開繼去年透過併購將Uber趕出中國後，再度與Uber正面競爭的新頁。

值得注意的是，這輪融資也讓去年併購Uber中國業務時，公司估值340億美元的滴滴出行，估值一舉衝上500億美元之譜，成為估值僅次於Uber的新創公司，代表目前絕大多數業務都在中國的滴滴，已經具備與Uber同等的募資能力，也象徵資本市場不再以中國App來看待滴滴出行。

不同於過去滴滴出行的主要投資方都以中國本地創投、企業為主，近兩輪滴滴已經成功引進包括蘋果(Apple)、日本軟體銀行(Softbank)、美國銀湖資本(Silver Lake)等國際型創投、企業。

滴滴出行目前已經在美國矽谷成立研發中心，希望藉此吸引高科技人才，此外，也跨海投資巴西、東南亞當地的叫車App，同時與Uber死對頭Lyft結盟、和跨國租車企業Avis Budget合作等。

市場評估，由於Uber已經在全球20個國家的500多個城市營運，滴滴若要直接與Uber打對台可能並不容易很快獲致成功，因此可能改採入股或併購的模式，快速擴張其海外事業。

此外，在叫車、共乘之外的領域，例如無人駕駛車等相關技術，滴滴也將投入，探索新的發展可能。