國際區塊鏈市場風起雲湧，結合金融、供應鏈以及群眾募資等實驗成果紛紛現身，而臺灣在過去一年來的發展腳步並不算太慢，但是又要怎麼結合民間與政府的力量，讓區塊鏈真的落地應用、眾志成城？除了還在行政院等候，預計下週四從行政院會出爐送往立院的《金融科技創新實驗條例》之外，據悉，中央銀行也開始動身，攜手臺大團隊投入數位貨幣的研究。國家實驗研究院國網中心也證實，今年要在北中南三地設立區塊鏈的節點，開始進行POC（概念性驗證），會先從金融資訊交換著手。

立委余宛如在今天（4月28日）舉辦「如何建構臺灣區塊鏈基礎建設」座談會，邀集研究單位、產業界以及政府代表三方進行座談，各路專家紛紛提出完善區塊鏈基礎架構的建言，特別針對身分驗證、以及臺灣的國貿地位有諸多探討。

立委余宛如舉辦「如何建構臺灣區塊鏈基礎建設」座談會，集結學界、業界與政府單位三方專家出席，對臺灣區塊鏈的發展提出建言。

何謂「區塊鏈基礎建設」？聯發科企業策略本部處長梁伯嵩以書面建議提出，區塊鏈的基礎建設就是利用「區塊鏈技術」作為去中心化資料帳冊的基礎運作平臺，並且具有區塊鏈的多項特色，如：去中心化、共識演算法、不可竄改性、可追蹤性、可執行智能合約，以及虛擬代幣功能的區塊鏈平臺。

依據上述的技術特徵就可以發展出不同用途的平臺，梁伯嵩建議，可以建立具有政府公信力的區塊鏈平臺，來記錄各種不可竄改的紀錄，例如：公告系統、公文流程、房地產登錄、醫療電子病例...等，由政府帶頭做區塊鏈的應用示範。他也建議，臺灣區塊鏈的發展策略最好使用臺灣團隊開發的代碼，提高技術掌握度，以降低被駭的風險。並且可在臺灣各個網路關鍵點建置基礎區塊鏈節點，並在地理區域與網路架構上做分散。

許多國家在區塊鏈發展上，確實也有不少政府帶頭的案例，以土地註冊為例，瑞典國家土地調查中心跟區塊鏈新創公司ChromaWay協力，測試土地註冊。此外，柬埔寨央行也宣布投入Hyperledger旗下的子專案Iroha，要研究區塊鏈在支付上的應用。

「區塊鏈為什麼重要？因為臺灣是國貿之國，我們在很多國際組織常被封鎖打壓，國貿這麼重要卻常常有走不出去的現實考量。」臺大資工系副教授廖世偉指出，從國貿的角度來看，區塊鏈有機會成為一個通向國際的高速公路。在跨國貿易上，用區塊鏈技術來解決中間的成本痛點，減少紙本成本並加速交易效率。

他也點出，區塊鏈跟物聯網的結合，必須要先做好KYM（Know Your Machine），「做好每一個物件的驗證，讓物聯網不再是Internet of Threat。」他認為，現在物聯網的資安攻擊不斷發生，像是屢見不鮮的阻斷服務DDoS攻擊等，但是透過KYM可以將物聯網的資安層級提高，將臺灣打造成Trust in Taiwan的品牌。

金管會金融科技辦公室執行秘書蔡福隆則表示，可以優先在校園內建立起區塊鏈測試、開發的環境，順勢將人才給培育起來。「國內學校先把節點建立起來，讓學生或測試人員就可以開始測試。」他表示，在環境建立完善後，後續的醫療、土地等方面的想像才會紛紛出籠。

央行跟臺大G-Coin攜手，研究數位貨幣

中央銀行發行局副局長鄧延達也出席，表示政府應該是扮演Supply的角色的支援角色，並且力求符合人民的需求。雖然他在數位貨幣的進程上語帶保留，但據悉他們選擇與廖世偉老師帶領的G-Coin團隊攜手，研究數位貨幣。

並且他也頗具信心地表示：「放心啦！我們都跟得上。這個東西如果落後是很辛苦的，我們知道這個嚴重性。」他也指出，是否加入國際聯盟一起進行開發並不是關鍵，因為市場上已經有許多開源的技術。他表示，現在央行也都在跟新創、學界合作，若有POC的成果定會馬上公布。

先前，由央行管轄、負責國內銀行跨行交易與帳務清算的財金公司所組成的區塊鏈聯盟，目前則是選定公益募款、資金調度這兩個項目，打算進行進一步的POC。

國網中心也要在北中南三地建區塊鏈節點

除了央行的進展外，國家實驗研究院國網中心副研究員葉羅堯也證實，國網中心已經建立好北中南三地的區塊鏈節點。「現在單一的節點已經建立起來，目前還沒串接。」他透露，今年七、八月就會開始進行內部的POC實驗，先從國研院內部開始進行測試，結果確定可行後，才會有下一步的動作。

在底層技術的選定上，國網中心正考慮要由國際上的Hyperledger或Ethereum出線，還是和本土的G-Coin合作。也因為這三者的特性各不相同，國網中心也仍在評估當中。「我們和財金公司的東西會有點類似，但我們特別強調『安全』的智能合約。」葉羅堯指出，他們進行的項目會與財金公司有點類似，但國網中心本身的資安團隊實力堅強，保護也相對嚴謹。他也表示，未來如果發展得好，其他銀行業要加入，就把節點也加入就好，整體網絡的安全性也可以提昇。

產業界建議政府用區塊鏈強化身分驗證機制

多位業界參加者也對政府提出多項呼籲。銀行公會全聯會資安組召集人李嘉銘就指出，現階段銀行跟許多區塊鏈平臺合作：玉山銀行使用臺大資工系副教授廖世偉團隊所開發的G-Coin、中國信託選擇加入國際聯盟R3、富邦則是利用以太坊（Ethereum），財金公司籌組的區塊鏈平臺則選用Hyperledger作為底層。「每個平臺特色都不一樣，共識決不同，也有實名匿名的差異。」李嘉銘因此建議，是否可以透過經濟部標準檢驗局來制定共同規範，讓國內業者即便選擇不同的平臺，彼此仍然有一套互通基準。

李嘉銘同時也關注資安方面的議題，他建議：「希望內政部可以開放一個機制，透過API的開放，讓線上的數位身分驗證有機會實現。」他表示，可以建構一個網路的身分識別中心。甚至是土地註冊的相關訊息也可以公開，透過區塊鏈查詢，來解決目前聯徵中心無法查詢的窘況，進而改善企業超貸的問題。

立委余宛如則認為，臺灣有技術資源，也有許多潛力人才，但是政府動員的部門仍然很分散。她希望做到的是優先瞭解趨勢，並且未雨稠繆地先將民間在發展技術的路上，將阻礙先清除。「看到可行的發展，就去加強，如果可以就盡量往前推。」她指出，並非要政府立刻踩入區塊鏈的領域，但若能讓瞭解更全面才能在後續推動上更有力道。