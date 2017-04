國際區塊鏈市場風起雲湧,結合金融、供應鏈以及群眾募資等實驗成果紛紛現身,而臺灣在過去一年來的發展腳步並不算太慢,但是又要怎麼結合民間與政府的力量,讓區塊鏈真的落地應用、眾志成城?除了還在行政院等候,預計下週四從行政院會出爐送往立院的《金融科技創新實驗條例》之外,據悉,中央銀行也開始動身,攜手臺大團隊投入數位貨幣的研究。國家實驗研究院國網中心也證實,今年要在北中南三地設立區塊鏈的節點,開始進行POC(概念性驗證),會先從金融資訊交換著手。

立委余宛如在今天(4月28日)舉辦「如何建構臺灣區塊鏈基礎建設」座談會,邀集研究單位、產業界以及政府代表三方進行座談,各路專家紛紛提出完善區塊鏈基礎架構的建言,特別針對身分驗證、以及臺灣的國貿地位有諸多探討。

立委余宛如舉辦「如何建構臺灣區塊鏈基礎建設」座談會,集結學界、業界與政府單位三方專家出席,對臺灣區塊鏈的發展提出建言。

何謂「區塊鏈基礎建設」?聯發科企業策略本部處長梁伯嵩以書面建議提出,區塊鏈的基礎建設就是利用「區塊鏈技術」作為去中心化資料帳冊的基礎運作平臺,並且具有區塊鏈的多項特色,如:去中心化、共識演算法、不可竄改性、可追蹤性、可執行智能合約,以及虛擬代幣功能的區塊鏈平臺。

依據上述的技術特徵就可以發展出不同用途的平臺,梁伯嵩建議,可以建立具有政府公信力的區塊鏈平臺,來記錄各種不可竄改的紀錄,例如:公告系統、公文流程、房地產登錄、醫療電子病例...等,由政府帶頭做區塊鏈的應用示範。他也建議,臺灣區塊鏈的發展策略最好使用臺灣團隊開發的代碼,提高技術掌握度,以降低被駭的風險。並且可在臺灣各個網路關鍵點建置基礎區塊鏈節點,並在地理區域與網路架構上做分散。

許多國家在區塊鏈發展上,確實也有不少政府帶頭的案例,以土地註冊為例,瑞典國家土地調查中心跟區塊鏈新創公司ChromaWay協力,測試土地註冊。此外,柬埔寨央行也宣布投入Hyperledger旗下的子專案Iroha,要研究區塊鏈在支付上的應用。

「區塊鏈為什麼重要?因為臺灣是國貿之國,我們在很多國際組織常被封鎖打壓,國貿這麼重要卻常常有走不出去的現實考量。」臺大資工系副教授廖世偉指出,從國貿的角度來看,區塊鏈有機會成為一個通向國際的高速公路。在跨國貿易上,用區塊鏈技術來解決中間的成本痛點,減少紙本成本並加速交易效率。

他也點出,區塊鏈跟物聯網的結合,必須要先做好KYM(Know Your Machine),「做好每一個物件的驗證,讓物聯網不再是Internet of Threat。」他認為,現在物聯網的資安攻擊不斷發生,像是屢見不鮮的阻斷服務DDoS攻擊等,但是透過KYM可以將物聯網的資安層級提高,將臺灣打造成Trust in Taiwan的品牌。

金管會金融科技辦公室執行秘書蔡福隆則表示,可以優先在校園內建立起區塊鏈測試、開發的環境,順勢將人才給培育起來。「國內學校先把節點建立起來,讓學生或測試人員就可以開始測試。」他表示,在環境建立完善後,後續的醫療、土地等方面的想像才會紛紛出籠。

央行跟臺大G-Coin攜手,研究數位貨幣

中央銀行發行局副局長鄧延達也出席,表示政府應該是扮演Supply的角色的支援角色,並且力求符合人民的需求。雖然他在數位貨幣的進程上語帶保留,但據悉他們選擇與廖世偉老師帶領的G-Coin團隊攜手,研究數位貨幣。

並且他也頗具信心地表示:「放心啦!我們都跟得上。這個東西如果落後是很辛苦的,我們知道這個嚴重性。」他也指出,是否加入國際聯盟一起進行開發並不是關鍵,因為市場上已經有許多開源的技術。他表示,現在央行也都在跟新創、學界合作,若有POC的成果定會馬上公布。

先前,由央行管轄、負責國內銀行跨行交易與帳務清算的財金公司所組成的區塊鏈聯盟,目前則是選定公益募款、資金調度這兩個項目,打算進行進一步的POC。

國網中心也要在北中南三地建區塊鏈節點

除了央行的進展外,國家實驗研究院國網中心副研究員葉羅堯也證實,國網中心已經建立好北中南三地的區塊鏈節點。「現在單一的節點已經建立起來,目前還沒串接。」他透露,今年七、八月就會開始進行內部的POC實驗,先從國研院內部開始進行測試,結果確定可行後,才會有下一步的動作。

在底層技術的選定上,國網中心正考慮要由國際上的Hyperledger或Ethereum出線,還是和本土的G-Coin合作。也因為這三者的特性各不相同,國網中心也仍在評估當中。「我們和財金公司的東西會有點類似,但我們特別強調『安全』的智能合約。」葉羅堯指出,他們進行的項目會與財金公司有點類似,但國網中心本身的資安團隊實力堅強,保護也相對嚴謹。他也表示,未來如果發展得好,其他銀行業要加入,就把節點也加入就好,整體網絡的安全性也可以提昇。

產業界建議政府用區塊鏈強化身分驗證機制

多位業界參加者也對政府提出多項呼籲。銀行公會全聯會資安組召集人李嘉銘就指出,現階段銀行跟許多區塊鏈平臺合作:玉山銀行使用臺大資工系副教授廖世偉團隊所開發的G-Coin、中國信託選擇加入國際聯盟R3、富邦則是利用以太坊(Ethereum),財金公司籌組的區塊鏈平臺則選用Hyperledger作為底層。「每個平臺特色都不一樣,共識決不同,也有實名匿名的差異。」李嘉銘因此建議,是否可以透過經濟部標準檢驗局來制定共同規範,讓國內業者即便選擇不同的平臺,彼此仍然有一套互通基準。

李嘉銘同時也關注資安方面的議題,他建議:「希望內政部可以開放一個機制,透過API的開放,讓線上的數位身分驗證有機會實現。」他表示,可以建構一個網路的身分識別中心。甚至是土地註冊的相關訊息也可以公開,透過區塊鏈查詢,來解決目前聯徵中心無法查詢的窘況,進而改善企業超貸的問題。

立委余宛如則認為,臺灣有技術資源,也有許多潛力人才,但是政府動員的部門仍然很分散。她希望做到的是優先瞭解趨勢,並且未雨稠繆地先將民間在發展技術的路上,將阻礙先清除。「看到可行的發展,就去加強,如果可以就盡量往前推。」她指出,並非要政府立刻踩入區塊鏈的領域,但若能讓瞭解更全面才能在後續推動上更有力道。