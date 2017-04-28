各界普遍看淡的智慧型手機市場似乎出現轉機，根據研究機構IDC最新發表的2017年第一季全球行動電話追蹤季報，當季智慧型手機出貨量達3.474億部，成長4.3%，較原本預測的3.6%為高。

2016年全球智慧型手機市場首度出現單位數增長，令業界擔憂在下個黃金產品出爐前，手機市場已經開始衰退序曲，不過IDC手機專案研究副總裁Ryan Reith表示，第一季優於預期的增長顯示智慧型手機市場並未真的走入死巷，預期2017年會出現反彈行情。

三星從蘋果手中拿回市場冠軍地位，第一季出貨7920萬部，市佔22.8%，Galaxy S7與S7 Edge為迎接S8新機上市的降價策略成功奏效，而中低階產品的表現不惡，幫助三星走出Note 7陰霾，奪回冠軍寶座。

蘋果第一季出貨5160萬部，較去年同期微幅成長0.8%，市場仍然十分期待iPhone上市10周年可能推出的特別紀念版本。

三到五名仍由中國業者華為、OPPO與vivo蟬聯，並都保持20%以上的快速成長。值得注意的是，華為高階P系列與Mate系列手機維持穩健地位，P系列旗艦機種有機會成功打入美國高階手機市場，與三星和蘋果較勁。

OPPO與vivo儘管主要市場仍在中國，但OPPO在海外市場的成長已經較中國國內市場更為強勁，並成功打入亞洲、中東與非洲等地。Vivo則在印度與東南亞大砸行銷經費，努力在國際市場生根。