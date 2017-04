Google於本周三(4/26)宣布,原本隸屬於G Suite for Education的教學應用Google Classroom即日起將開放給任何具備Google帳號的用戶使用,用戶不但可以參與課程,還能建立課程。

Google Classroom原本是Google專為課堂環境所設計的數位教室,讓老師得以建立及管理各種課程內容、指派作業或評分,學生則能透過該服務存取上課內容、交作業或進行交流,它支援Google Docs、Calendar、Gmail、Drive及Forms等Google服務,標榜設定方便且有系統地整合各項功能。

Google Classroom為G Suite for Education的靈魂服務,雖然G Suite for Education屬於免費的教育版服務,但申請資格仍多所限制,今年3月15日,Google首度讓非G Suite for Education會員也能參與Google Classroom的課程,本周則進一步開放課程建立功能,意味著只要具備Google帳號,就能藉由Google Classroom建立或參加各種課程。

過去幾周Google已邀請各界展開測試,一名教育家Tony Vincent即在3月下旬廣邀全球75名教師在Google Classroom展開繪圖設計教學,他先張貼了教學影片,並要求參與的學生教作業。Vincent表示,當他知道只要擁有個人帳號就能使用Classroom時,他便覺得這是個集結教育資源並共同分享的好場所。

另有一個美國的小學教師Linda Scarth以Classroom作為課後的教學與交流平台。還有學生在Classroom上建立同學們可於各種科目的課後討論園地。

在Classroom開放之後,舉凡擁有Google帳號且年滿13歲的用戶都可免費使用該服務,功能與G Suite for Education版大致相同,亦無廣告內容,也能藉由行動程式存取。