美國互動廣告局（Interactive Advertising Bureau，IAB）本周公布了美國去年的網路廣告營收調查報告，指出2016年全美網路廣告支出達到725億美元，比2015年增加21%，其中，行動廣告支出為366.4億美元，佔了整體網路廣告支出的50.5%，首度突破一半。

在所有的網路廣告類型中，行動廣告已是最明顯的領先者，佔了所有網路廣告支出的50.5%，居次的是搜尋廣告的24.5%，陳列式廣告則佔19%。

若分析網路廣告的計價模式，基於廣告成效的佔了64%，基於曝光率的佔了34.6%，而混合上述兩者的亦佔1.4%。

IAB執行長Randall Rothenberg表示，行動助長了去年的網路廣告經濟，廣告主以實際行動展現了他們對行動廣告的信心，同時也有愈來愈多品牌把行銷活動從行動優先（mobile-first）轉移到行動唯一（mobile-only），以符合行動消費者的需求。

去年值得注意的廣告趨勢還包括整體數位影音廣告支出為91億美元，成長53%，其中，行動裝置上的影音廣告支出金額接近42億美元，成長145%；社交媒體廣告支出也成長了50%，達到163億美元；IAB去年首度把數位音頻（Digital audio）廣告納入調查，相關廣告的支出規模為11億美元。

至於最大的廣告主為零售業，佔了整體網路廣告支出的21.3%，居次的是金融服務業的13.3%，汽車業則以12.5%排名第三。