行政院今天（4月27日）召開行政院院會，會中正式通過耗時多時的資通安全管理法草案，也將立即送交立法院進行三讀審查。行政院資安處處長簡宏偉表示，資安法列為立院黨團的優先法案之一，也希望可以在今年6月底第三會期結束前，完成相關的立法程序。目前，關於原先資安人力不足的部分，簡宏偉表示，在和人事總處討論後，先採取資安輔導團的方式，協助中央部會落實相關的法規遵循，以補足現有資安人力不足的缺口。

行政院資安處副處長徐嘉臨也指出，未來資安法完成三讀立法程序後，也將分階段適用相關的單位，首先在立法通過半年內，公務機關包含中央與地方政府等，將率先適用資安管理法的相關規範；其他資安法納管的關鍵基礎設施的服務提供者，則在資安法通過一年內開始適用資安法規範；至於其他非關鍵基礎設施提供者的公營事業單位，或者是政府捐助達一定比例的財團法人等，則在資安法通過一年半後才正式適用該法，成為最後一波適用資安法的單位。

資安處率先成立十人資安輔導團應急，協助各部會落實資安規範

簡宏偉轉述行政院院長林全在院會中的裁示，資安法攸關國家整體安全，行政院院會通過後，應立即轉送立法院進行審查；資安人力不足之處，應該由各部會首長針對總員額做合理的人力分配；行政院資安處也將協同教育部、經濟部以及國發會等單位，進行資安人力的培養。

簡宏偉表示，資安管理法在制訂之初，就發現政府資安人力不足，經過資安人力盤點後發現，政府資安人力缺口竟然有800人～1,200人的缺口，為了讓資安法可以真正落實，和人事總處討論後發現，這樣的資安人力缺口並無法立即補足，加上資安人才在業界的薪資福利也比在政府部門好，若只是從補足資安人力的想法來看，反而會讓資安法無法發揮應該有的效益。

因此，簡宏偉認為，資安法的目的是希望政府部門可以落實相關的資安規範，所以他從另外的角度思考，決定先從現有的行政院技術服務中心找人，組成十人小組的資安輔導團來應急。

他指出，由技服中心成員組成的十個人資安輔導團就是一個資安團隊，本身具有相關的資安技術能力，加上對於政府部門相關資安規範也有一定程度的了解，這樣的資安團隊組隊完成後，就可以立即發揮功能。

簡宏偉進一步指出，這樣資安輔導團組成後，會輪流派駐到每個部會1～2個月，初期以中央部會為主，目的在於徹底協助相關部會完整盤點相關的資安缺口，並協助部會完成所有資安規定的落實和檢查等等。「預期花一年半～二年的時間，把中央主管機關各部會都巡迴過一遍，協助各部會徹底完成資安盤點和資安法規遵循的規範。」他說，這十個人組成的資安輔導團可以在短時間內，就協助各部會補足相關的資安缺口，如果試辦成效良好，將陸續成立資安輔導團第二團、第三團等。

但簡宏偉認為，長期以來，包括政府和民間企業還是有很龐大的資安人才需求，因此，資安處也同時和教育部、經濟部以及國發會等部會合作，進行資安人才的培養，不論是教育部放寬相關資安學程和系所的成立規範，或者是和學校、法人等不同單位合作，進行資安在職人才的訓練等，才是未來政府資安人力的搖籃。

但簡宏偉也意識到，目前政府資安人力缺口近千人，但是資安業界提供的薪資福利比公務機關好，對資安人才的吸引力比政府部門高的情況下，現有的政府資安人力至少要有500人的量能後，才會和人事總處協調，開放相對應的公務資安人力的任用程序。不過，他也提醒，目前業界對資安人才的吸引力是政府機關的十倍以上，因此，資安人力的培養應該要儘速達到五千人以上，政府部門才有機會盡可能補足應有的資安人力。