研究報告指出，Windows 10 Creators Update更新版自4月11日正式釋出以來，目前已有10%的Windows 10 PC 升級。

根據研究公司Creators Update的最新統計(下圖)，截至4月24為止，在所有Windows 10 PC上，版號為1703的Creators Update目前執行率為9.8%。82.1%的PC仍然跑的是去年8月釋出版號1607的周年更新版（Anniversary Update ）。其次分別是1511版（6.0%）、最原始的Windows 10（1.8%）和Insider開發者版本RS（0.4%）。

正式釋出Creators Update後，微軟陸續將之透過Windows Update推向個人PC用戶。報告指出，Creators Update目前的成績和周年更新版採用速度差不多，可以推斷為了避免速度太快而出包，微軟的態度和上一次一樣謹慎。

目前Creators Update似乎沒有傳出太多災情，這可能和Creators Update開始蒐集遙測資訊有關。透過這些資訊，微軟就能掌握實際安裝時的相容或其他軟硬體問題，進而預先防止其他機器安裝發生狀況。

若細究升級軟體的PC品牌，一如預期，微軟自家品牌產品升級率高於第三方品牌產品，超過20%已升級到Creators Update，唯一比例可相批擬的是微星。其他品牌則多在10%以下。

以微軟自有Surface產品來看，Surface Book和Surface Pro 4用戶升級比例最高，分別在近三成（29.3%）及24.1%。前三代Surface Pro則僅10%或不到10%。Windows 手機雖也可以升級Creators Update，不過僅6成手機安裝。

微軟4月19日正式啟動一年兩次的固定更新，每次更新版可獲得微軟18個月的支援。Creators Update之後，下一個重大更新版Redstone 3會在9月釋出。