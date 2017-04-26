Google及臉書不約而同地於本周二（4/25）再度分別出招對付網路上的假新聞，其中，Google是在自動搜尋建議（Autocomplete）及精選摘要（Featured Snippets）中新增了用戶回饋機制，而臉書則是把「相關文章」（Related Articles）功能挪到閱讀新聞之際，以方便用戶同時汲取多方觀點。

之前Google即已透過演算法來過濾內容農場，並據此更新搜尋排序機制，還聘請專人評估及驗證Google搜尋結果的品質，現在Google則號召所有的用戶共同抵制品質不良的文章或內容。

為了方便使用者查詢，Google提供了可自動完成的建議搜尋項目，現在Google則允許使用者針對這些建議搜尋項目提出回饋意見，舉報不適合的建議選項並勾選或說明其原因。

至於「精選摘要」則是根據Google的運算法則及大眾的搜尋而產生的結果，它會出現在搜尋結果的最上方，有鑑於它可能也會是不實或虛假的內容，Google同樣提供了回饋機制以讓人們表達對該摘要的看法。

而被抨擊是假新聞散播平台的臉書除了陸續改善檢舉流程、標註爭議文章、加強與新聞媒體的合作之外，本周亦宣布變更「相關文章」的出現時機。

過去當使用者閱讀動態消息（News Feed）上分享的文章之後，系統即會跳出「相關文章」以讓使用者閱讀更多的相關新聞，但現在該「相關文章」將與分享文章一起出現，以利使用者辨別。例如當動態消息上出現一則受到很多人關注的醫藥新聞時，臉書會同時秀出基於同一主題、但來自不同出版商的相關文章。