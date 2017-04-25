玉山銀行今日發表大中華區第一個金融Chatbot玉山小i隨身金融顧問，採用IBM Watson Conversation服務打造在LINE和Facebook通訊平臺上的金融Chatbot，小i提供民眾房貸評估、外匯諮詢和信用卡推薦3大服務，玉山的目標是將金融服務走向行動化、生活化和個人化。

玉山銀行黃男州總經理表示，根據玉山的統計，超過50%以上的顧客會用行動裝置完成玉山的金融服務，且顧客使用社群通訊平臺來取得金融服務相較去年也成長了4倍，顧客的使用行為逐漸地轉移到通訊平臺，去實體分行的人逐漸減少，為了提供顧客更便利的金融服務，玉山從顧客的角度出發，將小i的服務放在顧客日常常用的通訊軟體平臺，第一階段推出的房貸、外匯和信用卡3大功能，也是顧客最常使用的功能，玉山將金融專業知識、服務顧客的經驗與Chatbot的技術結合，打造24小時服務的金融隨身顧問。

玉山小i隨身顧問主要聚焦於房貸、外匯和信用卡3類金融應用的查詢服務，房貸服務讓顧客可以在回答完15個問題之後，即可立即獲得房貸的試算，玉山銀行數位金融事業處數位長李正國補充，以往如果顧客不是銀行的貸款客戶，銀行就不會提供房貸試算的服務，現在藉由金融Chatbot，就連不是玉山的顧客都可以享有免費的試算服務，不過，目前此服務只提供試算臺北市和新北市的房子貸款，未來玉山將會把服務範圍擴大到6都。

外匯主要是提供顧客查詢和換算匯率，甚至可以透過GPS定位，提供顧客附近最近的外幣ATM和換匯分行，信用卡推薦服務則是透過顧客回覆的優惠偏好，提供顧客可能有興趣的信用卡，並透過Deep Link的技術連結到行動銀行直接申辦。

玉山小i的房貸服務提供顧客試算貸款、透過顧客回答的問題，協助顧客辦理房貸。

圖片來源：攝影_洪政偉

玉山小i的外匯服務讓顧客可以查詢和換算匯率，甚至可以透過GPS定位，提供顧客附近最近的外幣ATM和換匯分行。

圖片來源：攝影_洪政偉

玉山小i信用卡推薦服務則是透過顧客回覆的優惠偏好，提供顧客可能有興趣的信用卡，並連結到官網直接申辦。

圖片來源：攝影_洪政偉

為了讓顧客可以在不方便打字或是不想打字的情境下，也能與小i互動，李正國表示，玉山提供語音輸入和快選單的方式，讓顧客可以用講的或是簡單地按個按鈕就能表達意圖。

圖片來源：攝影_洪政偉

玉山開發金融Chatbot的3階段

玉山銀行表示，從去年8月開始，玉山就著手開發金融Chatbot，將打造小i的過程分成3個階段，分別是發想、開發和測試，第一階段由開發團隊和業務團隊跨部門的合作，大約40人以上的團隊一同討論Chatbot要提供的業務服務項目、服務的流程設計等，挑選服務的依據則是透過以前收集的使用者行為數據，玉山發現房貸、外匯和信用卡這3項服務是顧客貼身需要的服務，其中，玉山也透露，根據以往APP的使用者行為數據顯示，外匯的點擊率是最高的。

第二階段則是開發，玉山與IBM的團隊合作，使用Watson Conversation服務，先建立打造Chatbot分析語意所需的意圖（Intent）、實體概念（Entity），再建立對話流程。

開發完成之後就進入最後測試的階段，玉山表示，測試是最費時的一個階段，針對顧客的各式各樣不同的問法，必須要不斷地訓練資料，才能使Chatbot的回應更加準確。

Chatbot能收集到更多有價值的數據

玉山小i透過對話的方式與顧客互動，改變了原有的APP和官網的互動模式，李正國表示，Chatbot提供了多元的通道，讓玉山可以觸及不同習慣的使用者，且24小時服務提供諮詢的管道，讓玉山有更多的機會可以收集顧客數據，也能讓玉山更了解顧客。

李正國舉例，若顧客要使用房貸試算的服務，則會回答相關的問題，包括年齡、房屋地址、房屋的類別和車位等資訊，若某位顧客要買大安區50坪有電梯的華廈，且評估房價大約5000萬，藉由這些資訊，就能辨識出這位顧客屬於白領菁英，甚至是中小企業的老闆，他認為，這些資訊能夠透露出顧客的財力和能力，以往銀行若要了解顧客的資訊，必須要顧客走進分行，與理財專員聊天的過程中才能獲得，但是，現在越來越少人會到實體分行，玉山透過金融Chatbot能增加收集資訊的管道，以提供更貼近需求的服務。