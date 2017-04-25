維基百科（Wikipedia）創辦人Jimmy Wales今日（4/25）發表了基於群眾募資的新聞網站Wikitribune ，同時強調將把維基百科的事實與求證精神帶到Wikitribune上。

Wales說明，Wikitribune是一個全新的新聞平台，它既編列了新聞記者，也有負責審核的社群志工，亦正在開發可具備證據、可呈現精確資訊的工具，讓讀者確定自己所知道的是對的。

與其他的新聞平台相較，Wikitribune將確保記者只會撰寫基於已確認事實的內容，並會提供資訊來源；而且由於它主要的經費將透過眾籌取得，因此Wikitribune不但是個免費的新聞網站，也不會有任何廣告，不怕內容會被左右；在Wikitribune上，記者與社群的地位將是相同的，不管是負責爆料的、查核事實的或是贊助者都將一起創造好的新聞內容；也將定期公布營運報告及財務支出。

Wikitribune定位為綜合性媒體，從今日開始募資，期限為30天，目標是募到可支撐10名記者的經費，若期限內未募集足夠的資金即會在扣除手續費之後退還。支持者可以選擇一次性捐款，或是每月、每季及每年的固定捐款，該站上線數小時已招攬了逾160名支持者。

Wales向Wired表示，他相信Wikitribune會遵循類似維基百科的使用者主導模式，報導使用者有興趣的主題與故事。