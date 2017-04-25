IT大廠甲骨文(Oracle)近年來在資訊科技業界一片人工智慧(AI)、擴增／虛擬實境(AR/VR)熱潮中，一直顯得格外冷靜，不過這家剛滿40歲不久的公司最近顯然有意調整策略，在網路上刊出徵人廣告，打算成立兩座研發中心，專攻下一代技術。

美國媒體報導，甲骨文將在美國科羅拉多州丹佛市與維吉尼亞州Reston市成立新的解決方案工程中心，專門針對新興技術進行研發，包括AI、AR/VR都在點名之列，但公司僅保守表示，新的兩座中心目的在打造新興技術協助滿足用戶在雲端運算、巨量資料分析、行動運算、物聯網與資訊安全等領域的解決方案需求。

甲骨文已經針對這兩個中心開出至少50個相關職缺，並公布在網路上。

至於向來專攻企業軟硬體市場的甲骨文，究竟要如何將AI、AR/VR融入其既有產品服務，則尚不得而知，不過甲骨文曾在早前發表的其他報告中，稱會提供零售、旅館等產業在相關新興技術方面的產品服務。

甲骨文近年來幾盡全力發展雲端運算業務，並加碼投資新技術以求在傳統商業軟體市場模式之外另闢新機。該公司在三月的財報發布會上才表示，關鍵雲端運算產品的單季銷售年成長率高達73%，反映該公司在業務轉型投下的巨大投資。