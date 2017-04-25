Linux基金會今日（4/25）宣布正式成立新的開源物聯網專案計畫EdgeX Foundry，包括Dell、AMD為首超過50家IoT業者加入，未來該專案項目將以打造一個可適用於IoT端點運算的通用開放框架為目標，並加速建立一個企業IoT端點運算互通性的生態系。。

近年來，越來越多企業物聯網應用，開始強調前端裝置的端點運算（Edge Computing）和分析能力，要讓更多運算分析工作可以集中在前端處理，以加快資料分析和處理反應的速度。不過目前坊間雖然存在不少IoT端點運算的軟硬體解決方案，但卻缺乏開放統一互通的標準。為了要解決不同供應商的端點運算裝置、應用和服務之間的互通性，所以Linux基金會近日發起了一個物聯網新專案計畫EdgeX Foundry。

EdgeX Foundry也是Linux基金會最新專為IoT發起的物聯網專案計畫，該專案旨在架構一個IoT端點運算的共同開放框架，建立一個可以提供可互通性（Interoperability），並允許隨插即用的元件，以便於達到工業IoT端點運算的簡化和標準化。

有別於同樣隸屬Linux基金會另一個物聯網開源架構AllJoyn，主要做為IoT裝置與裝置之間的IoT通訊協定。EdgeX則是用來建立一個能幫助不同IoT端點軟體和韌體，更容易連上雲端的一個通用框架。

EdgeX框架被設計可以用於執行在任一硬體或作業系統，以及搭配在任何的應用環境當中，並且能跨不同產業應用情境，可以很容易地快速建立不同供應商的連網裝置、應用和服務之間的互通性，同時EdgeX也將透過認證計劃來維持這些基於社群開發的軟體之間的互通性。

EdgeX創始成員之一的Dell也率先將他們基於Apache 2.0授權的IoT堆疊軟體FUSE的程式碼，包括了幾十個微服務以及超過125,000行程式碼，貢獻給EdgeX Foundry，並也提供了來自上百家技術供應商和終端使用者的使用回饋，來加速現有連接標準與端點分析、安全、系統管理以及服務之間的互通性。

Linux基金會IoT資深總監Philip DesAutels表示，企業通常利用他們已部署完成的IoT，來解決業務上的挑戰前，必須先花很多時間和精力開發他們自己的端點運算解決方案，而透過EdgeX框架，則是有助於促進不同供應商的元件，建立裝置互通性的生態系，讓企業可以專注在如何利用IoT提高商業價值，而不是把時間花在建立IoT裝置的互通和整合上。

目前EdgeX Foundry的創始成員，包括了Dell、AMD、Bayshore Networks、Beechwoods Software、Canonical、ClearBlade、CloudPlugs、Cloud of Things、 VMware 以及 ZingBox等等多達50家涵蓋了硬體製造商、軟體業者、設備製造商，以及系統整合商。除此之外，還有多家產業聯盟也一併加入，包括了Cloud Foundry Foundation、EnOcean Alliance、 Mainflux、bject Management Group、Project Haystack ，以及 ULE Alliance。

IDC的調查，隨著越來越多企業將IoT變成是企業內部關鍵應用開始大量部署時，去年已開始在如閘道器等IoT裝置前端加入端點運算能力的企業比例高達4成，並預估今年採用端點運算的企業比例將持續向上成長。