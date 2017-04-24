美國司法部檢察署辦公室宣布，現年32歲的俄國駭客Roman Valerevich Seleznev在上周五（4/21）被判處27年有期徒刑，創下在美國的駭客刑期最高的紀錄。

Seleznev在2009年10月到2013年10月間駭進了美國逾500家零售商店的PoS系統並安裝惡意軟體，以竊取數百萬筆的信用卡號碼，並將它們傳送到位於俄國、烏克蘭及美國的伺服器上，然後再將它們分門別類地在各個黑市上銷售，買家則以這些資訊來盜刷。

被駭的零售商店規模不等，有許多是小型商家，像是餐廳或披薩店等，其中一家位於西雅圖的燒烤店Broadway Grill還因此破產。根據估計，Seleznev的行為總計讓3700家金融組織損失超過1.69億美元。

Seleznev是在2014年7月於馬爾地夫遭到拘留，當時他的筆電儲存了170萬筆的信用卡號碼，並儲存了犯罪伺服器、電子郵件帳號與交易資訊等作案證據，隨後即被引渡到美國。他被指控了38項罪名，涵蓋電信詐欺、故意損害受保護的電腦、自受保護電腦取得資訊、加重身分竊盜，以及非法持有及存取裝置等，並在去年8月被定罪。

美國聯邦檢察官Annette Hayes表示，這對全球駭客來說是個糟糕的日子，網路為西部蠻荒的想法已是過去式，不論是Seleznev或其他駭客都應該要知道，美國正與全球的執法機構合作追蹤與拘押那些利用網路來破壞和平的駭客，不管他們的攻擊對象是跨國銀行或是小型商家。

美國司法部刑事部門副主管Kenneth Blanco則說，相關的調查、定罪與刑責展現了美國司法系統將全力對抗這些從遠處違害美國民眾或企業的網路犯罪份子，也不容許犯罪避風港的存在，他們將從網路的陰暗角落找出這些駭客，並將它們繩之以法。