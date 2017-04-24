Windows Central取得了外洩的微軟文件，並公布了Windows 10 Cloud的最低系統需求。微軟從未證實過Windows 10 Cloud的存在，外傳它是微軟打算用來對抗Google Chrome OS的雲端作業系統，可望於5月2日舉行的微軟活動中發表。

Windows 10 Cloud的消息於今年2月開始流傳，當時曝光的是Windows 10 Cloud的操作畫面，媒體則引述消息來源報導Windows 10 Cloud為精簡版的Windows 10，只能執行自Windows Store下載的應用程式。

上周曝光的則是Windows 10 Cloud的最低系統需求以及與Chromebook比較的簡報內容，顯示該作業系統的最低系統需求為4核心處理器、4GB記憶體、32GB儲存空間、40Whr以上的電池容量、快速的eMMC或SSD。

在此一最低系統需求下的Windows 10 Cloud裝置可達到10小時以上的電池續航力，開機約需20秒，在電池續航力上與Chromebook差不多，但Chromebook開機只要15秒。

Chromebook為全美K-12教育市場最受歡迎的行動電腦，Futuresource Consulting去年的調查指出，Chromebook在美國K-12市場的佔有率高達58%，Windows只佔了22%。Chromebook勝出的重要原因包括低價及易於管理，其平均售價約在200美元左右。