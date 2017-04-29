企業要加速NFV開發測試和部署將有新作法。開源OPNFV專案最近推出的最新一版NFV框架Danube，開始加入自動化開發維運流程DevOps，能透過IT自動化、持續整合和持續交付，以提供企業加速NFV功能測試和自動化部署，並也持續改進NFV功能，以及提高NFV的資料傳輸層效能。目前Danube已正式開放提供下載使用。

新版NFV框架Danube釋出

新版開源NFV框架Danube也是OPNFV專案推出的第4個版本，相較於前一版的Colorado主要專注於擴大NFV應用和服務發展，NFV框架新版本Danube最大特色是將可供自動化協同維運和開發的DevOps帶進了NFV。Danube針對DevOps自動化和測試，結合上游的協同式開發、整合及部署，並在合併發布程式碼的應用當中，提供了整套的持續整合（CI）及持續交付（CD）工具，來優化相關程式開發、測試，以協助企業加快虛擬化網路功能測試及自動化部署。

Danube新版本還建立一個可供動態配置的實驗室資源，例如基於社群測試的實驗基礎架構（Community Test Labs Infrastructure），可以讓開發人員在不同應用情境和硬體平臺上，來開發測試和部署虛擬化網路功能；另外在OPNFV 的測試套件也加入壓力測試，並新增Common Dashboard 儀表板，能完整呈現NFV功能測試視圖。

Danube也支援多個涵蓋運算、儲存和網路虛擬化的開源專案，包括了雲端管理協作平臺OpenStack、軟體定義分散式儲存系統Ceph、虛擬化平臺KVM、SDN控制器軟體OpenDaylight、SDN網路作業系統ONOS，以及雲端網路虛擬化平臺OpenContrail。

OPNFV在新版NFV框架也特別加強提升NFV網路效能，像是能整合網路第2層和第3層的轉發，來加快資料傳輸層（Data Plane）的封包傳遞，並也增加更多可用於NFV效能測試的自動化框架和套件，例如能用在Open vSwitch虛擬交換器，提供加速封包處理所需的函式庫和驅動程式的資料層開發套件DPDK，還有可供效能評估測試的初步運算次級系統，以及另一個可用於儲存次系統的效能測試。

新版NFV框架也持續改進NFV功能，像是開始支援NFV管理和協作軟體堆疊（MANO）的基本功能，也強化了NFV基礎架構（NFVI）/虛擬基礎架構管理者（VIM）的核心功能，包括了IPv6、服務功能鏈（Service Function Chaining）、L2 及L3的VPN、故障管理及分析，並也整合由ECOMP與 Open-O合併即將推出的開放網路自動化平臺ONAP；另在NFV基礎架構的Network Telemetry應用部分也開始支援了服務保障（Service Assurance）template），以及增加做為常用YANG 與 TOSCA建模語言之間轉換的功能。