研究機構IDC預測 ，公有雲服務市場仍將快速成長，2017年將達到1225億美元(約合新台幣3.77兆元)規模，並以21.5%的年複合成長率成長至2020年，成長速度是整體IT支出市長成長速度的近7倍之多。

IDC表示，在個別產業中，未來4年成長最快的是專業服務(23.9%)、零售業(22.8%)、媒體(22.5%)與電信(22.1%)。

若由雲端服務的類型來看，軟體即服務(SaaS)仍是最大宗的公有雲服務類型，佔據市場約三分之二，SaaS市場主要可分為應用軟體服務與系統基礎架構軟體，其中前者將會在2020年佔居主導地位，佔整體公有雲服務市場的一半以上。但IDC表示，儘管SaaS佔市場比例較大，但另兩大市場子分類基礎架構即服務(IaaS)與平台即服務(PaaS)成長速度則較快，年複合成長率都超過3成以上。

IDC副總裁暨首席分析師Frank Gens表示，隨著越來越多企業增加雲端導入，未來幾年內，雲端服務本身的發展會產生巨大改變，例如隨著物聯網(IoT)邊緣服務與複合雲服務的興起，雲端服務將會更發散、安全信任度與智慧性也會提升，此外，針對特定產業或特定作業需求的雲端服務也會有所發展，往Cloud 2.0的方向邁進。