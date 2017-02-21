網域名稱管理已經成為許多當代企業進行品牌經營時的基本功夫之一，善用社交工具的美國新任總統川普(Donald Trump)顯然也深諳此道，根據媒體報導，他個人就擁有多達3643個包含他性名的網域名稱，當中不少還相當有趣。

根據CNNMoney報導 ，房地產業起家的川普早就註冊了大量域名，從與其業務有直接相關的例如TrumpBuilding.com (川普建築)、TrumpOrganization.com (川普組織)，到TrumpScam.com(川普詐騙)、TrumpFraud.org (川普詐騙)、TrumpSucks.com (唐納川普糟透了)等等帶有負面意味的預防性註冊，域名管理做得相當完整。

一般而言，企業多半會基於品牌保護的需要，預先將公司未來可能會推出的相關服務有關的域名先註冊起來，以防未來有需要時，得要額外花錢向俗稱網路域名蟑螂的「域名投資人」購買。

此外，對於可能會被用來破壞企業形象，或用來發動反對企業活動的負面域名，也是不少企業會預先買下的對象，以控制可能發生的負面攻擊效應。

事實上，不少川普現在擁有的域名，便是來自於等待網路蟑螂忘記續約後，趕緊搶註回來。例如TrumpEmpire.com (川普帝國)，原本是被一名墨西哥工程師在2015年註冊走，只花了10美元，並希望能以高價售出，不過他在2016年忘記續約，川普旗下人員便隨即把這個網域搶了回來。

另一個案例則是DonaldTrumpSucks.com (唐納川普糟透了)，原本由惡名昭彰的域名蟑螂Dan Parisi所註冊，但他卻在2014年忘記續約，讓該域名被川普拿了回去。Dan Parisi還擁有WhiteHouse.com (白宮)的域名，但卻用來經營色情網站，他表示，最近打算將這個域名用來經營反對川普政府的內網站。