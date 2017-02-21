美國電信業者自2011年起相繼終止行動數據服務的吃到飽方案（unlimited plan），但在五年後，T-Mobile率先打破此一潛規則，於今年1月宣布所有的數據傳輸服務都將改為吃到飽，緊接著Verizon在2月12日跟進，接著Sprint及AT&T也都在同一周推出吃到飽的行動數據方案。四大業者全數到齊，意謂著美國的行動數據方案即將開打，也讓全美進入了無限行動數據傳輸的新世代，可望改變用戶使用網路的型態，並帶來行動數據服務的重大變革。

2011年時正值行動網路流量快速擴張的年代，許多用戶利用行動裝置大量下載各式的數位內容，電信業者因不堪日益增加的網路建置及維護成本，很有默契地紛紛終止新用戶申請吃到飽方案，同時也提高既有吃到飽用戶的月租費。

在美國吃到飽費率退場5年後，今年1月初，T-Mobile率先打破了這項潛規則，宣布從1月22日起，所有方案的數據傳輸量都將變成無限容量。在競爭的壓力下，Verizon、Sprint與AT&T也都分別在2月12日及2月16日加入此一戰局。

上述業者所提供的吃到飽方案都是基於最新的4G LTE行動數據服務，但訂閱費用、高速數據傳輸容量及服務內容各有不同，例如AT&T、Verizon、Sprint及T-Mobile的月租費依序是100、80、50及70美元，流量降速基準為22GB、22GB、23GB與28GB，當中只有Sprint沒有提供加拿大與墨西哥的無限數據、通話及簡訊的免費漫遊服務，只有AT&T沒有提供網路共享（Tethering）服務。

業者也都推出了家庭方案，自第二人開始提供較低的訂閱費率，價格亦不一，使用者可依據自己的需求及家庭成員數量選擇最適用的方案。

市場分析指出，當美國有超過3億的行動用戶都能使用吃到飽的頻寬服務時，將可大幅改變美國行動用戶的網路使用生態，以及美國行動網路服務及產品的發展，包括將助長各式的雲端、影片或AR/VR服務，也會減輕有關網路中立（Net Neutrality）政策或零費率（Zero-rating）服務的爭議。