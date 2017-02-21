文/林妍溱 | 2017-02-21發表

駭客利用網約郵件或社交工程誘使鎖定的目標開啟含有惡意巨集的微軟Office文件。

圖片來源: 

CyberX

安全公司CyberX研究發現 一宗大規模國家級駭客攻擊行動，入侵至少70台研究及油電管路管理人員的電腦，透過Dropbox，竊取重要對話、密碼、文件等超過600GB的資料。 

在這項攻擊中，駭客利用網釣郵件或社交工程，誘騙使用者必須開啟含有惡意巨集程式的Microsoft Office文件，開啟後啟動一連串過程，下載DLL、再從免費代管網站下載惡意模組，包括瀏覽器、檔案、系統資料蒐集及麥克風控制軟體。

被害者電腦被感染後，即可竊聽重要人士的機密對話，再將錄音資料、重要畫面截圖、文件及密碼等資料上傳到Dropbox，最後將這批資料傳到外部伺服器作為分析、監控之用，達到侵擾(bug)的目的，因此被研究人員命名為BugDrop行動。 

受害者之中，有新聞媒體記者、油管或天然氣管的遠端監控系統設計人員、從事人權及反恐行動監控的國際組織，科學研究機構人員等，多半集中在烏克蘭、俄羅斯，少部份位於沙烏地阿拉拍及奧地利，許多人所在地被視為恐怖分子的基地。 (下圖，來源：CyberX)

原本研究人員一開始覺得BugDrop行動的攻擊技術和ESET在2016年5月發現的Groudbait行動很像，但進一步研究發現BugDrop行動的手法更為高明，像是用不必註冊的免費代管網站作為C&C伺服器，並且利用通常不會被公司防火牆封鎖或監控的Dropbox作為中繼站。 

此外，駭客的攻擊手法也很高竿，曾用於Duqu與BlackEnergy等惡意程式的反射式DLL注入（Reflective DLL Injection），後者可在不呼叫一般Windows API情況下載入惡意程式，藉此避過安全驗證再進入電腦記憶體，而其使用的加密DLL也能躲開一般防毒軟體及沙盒系統的偵測。 

研究人員認為，BugDrop一項精心策劃的攻擊行動，因為駭客需要有一座龐大後端來儲存、解密及分析從受害電腦蒐集到的每天數GB的非結構化資料，還有有一組人來處理，並執行大數據等級的資料分析作業。從其使用的高明的惡意軟體及龐大後端基礎架構來看，背後必然有豐沛資源的組織支持，甚至發動此次攻擊的駭客也擁有相當實地經驗。 

下圖為攻擊手法。(來源：CyberX)

這是最新一宗暗指俄羅斯政府策劃攻擊的研究。去年秋天以來，美國多次指控俄羅斯干涉美國總統大選，兩國外交關係陷入緊張至今。

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