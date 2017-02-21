周一英國智財局宣佈協助推動Google及微軟與英國智財團體簽定合作，為打擊盜版影音網站，兩家搜尋引擎將調降英國境內非法影音串流及下載網站。

兩家搜尋引擎與英國唱片業協會、電影協會在英國智財局主導，及文化、媒體及體育部的參與下，在2月9日簽定自主作業規範（Voluntary Code of Practice）。

英國商業、創新及技能部主管大學與科學部長Jo Johnson指出，搜尋引擎是協助消費者尋找內容的關鍵，今天愈來愈多消費者上網搜尋音樂、電影、電子書與各種其他內容，他們必須要能獲得合法網站與服務的連結，不可以提供盜版網站的連結。

這項合約即日起生效，第一步為預定在6月1日前達成在Google與Bing各自搜尋結果中降低侵權內容網站排名或除名的目標。Business Insider報導，盜版服務的代理伺服器及鏡射網站也在防堵目標。此外，Google和Bing也會從autocomplete機制著手，避免提供使用者連結到非法內容的搜尋建議。

Google發表聲明指出該公司多年來即積極參與打擊網路盜版內容，未來也持續關注本議題，並和版權所有人發展進一步合作。英國政府曾揚言如果不簽訂合作將把相關業者告上法院。