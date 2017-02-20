許多人使用Whoscall的來電辨識功能過濾手機上的來電者身份，現在這項功能可擴展至市話上。Whoscall與中華電信合作，針對個人或微型創業推出Whoscall Card商務加值方案，結合Whoscall市話盒，讓商家可辨識市話來電者身份，同時製作自家商店的Whoscall Card市話行動名片，藉此對外行銷。

Whoscall Card商務加值方案一年優惠價為2990元，包含Whoscall Card行動名片、一個中華電信市話門號及Whoscall市話盒、手機App。消費者只能在中華電信台北信義威秀門市購買這項加值方案，限量300組。

其中Whoscall Card行動名片可以讓商家製作自己的市話行動名片，店家可以在App或網頁上編輯製作自己的行動名片，包含基本的營業資訊，或是在看板貼文中公告最新的促銷優惠訊息，用戶撥出電話時，受話方就會看到行動名片，提高客戶或合作商家的辨識率，還提供1萬次的廣告曝光。

如下圖所示，手機上顯示為陌生來電，因國內詐騙電話橫行，多數人看到這樣的來電可能不會接通，但建立行動名片後，市話來電會在手機上顯示來電者及商家資訊，降低受話方對不明來電的疑慮。

至於Whoscall市話盒則可將Whoscall的市電辨識功能應用在市話上，商家安裝市話盒、手機App後，若有市話來電，經過市話盒比對Whoscall上的7億筆電話號碼資料，用戶在手機上就可看到市話來電者的身份。

根據Whoscall的統計，Whoscall Card行動名片的用戶，較沒有建立者的電話接聽率提高了15%，由於來電者身份公開透明，受話方即使錯過電話回撥率也提高7倍，「號碼資訊頁面」的點閱率提高3倍達到36.7%，增加商家的曝光機會。