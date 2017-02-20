上周德國通訊主管機關基於隱私及安全風險， 針對一款會說話的洋娃娃My Friend Cayla發佈禁售命令，並建議已購買家長儘速銷毁。



My Friend Cayla是由美國玩具業者Genesis Toys生產的產品，具備Wi-Fi、藍牙支援及麥克風的連網玩偶，它會錄製兒童的聲音，經過語音辨識轉成文字再傳給到父母的行動裝置上，還會上網搜尋答案。



德國主管機關聯邦網絡局（Bundesnetzagentur） 指出，隱藏相機及麥克風而暗中將消費者資訊傳送出去的產品，已經危及用戶的隱私。玩具廠商的服務條款指出， 這款產品將兒童語音經由網路傳送給廠商伺服器，目的是利用這些對話來改善服務，但聯邦網絡局認為，有可能也會將之分享給第三方業者作為傳送精準廣告之用。此外，如果廠商未能充份做好藍牙等網路連線的安全防護，可能導致兒童的影像或語音遭第三方人士攔截。



該局已經下令德國零售商暫時停售這款玩具等待進一步調查結果，並表示雖然德國政府不會控告繼續使用這款玩具的父母，但已經宣佈它被歸類為非法無線電裝置。CNBC及BBC皆引述德國官員建議已購買的家長停用或銷毁這款玩偶。



德國政府並非杞人憂天。事實上，安全研究就曾發現連網芭比Hello Barbies的iOS及Android版App，以及App與廠商後端的安全加密有多項問題，可能導致孩童的對話可能遭到駭客竊聽。