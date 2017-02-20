Google旗下專門尋找零時差攻擊漏洞的Project Zero團隊上周再度藉由自動系統揭露了多個微軟Windows平台的安全漏洞，相關漏洞出現在EMF（Enhanced Metafile）紀錄處理DIBs（Device Independent Bitmaps，裝置無關位元映像檔）時，可能曝露系統上的機密資料。

根據該團隊的說明，微軟曾在2016年6月釋出的MS16-074修補了有關的漏洞，當時微軟宣稱這些漏洞將允許駭客繞過ASLR（位址空間配置隨機載入）的安全機制，導致機密資料外洩，若搭配其他漏洞則可造成程式攻擊。

然而，Project Zero卻發現，MS16-074並未有效修補所有漏洞，仍有部份漏洞門戶大開，該團隊還打造了概念性驗證程式，只要利用含有惡意EMF檔案的.docx文件，就能從在地端的Internet Explorer或遠端的Office Online展開攻擊，取得諸如使用者資料或虛擬位址空間等機密資訊。

由於Project Zero採用的是自動化的揭露機制，因此在去年的11月16日提報了該漏洞之後，系統自動在90天後（2/14）公開了漏洞資訊。

2014年的12月30日，Project Zero也曾透過自動公開機制對外公布微軟Windows平台的零時差安全漏洞，當時惹來了微軟的抨擊與外界的譴責，促使Google修改揭露政策，指出若揭露日期遇到假日，將會順延到工作天，同時也允許軟體業者申請額外的14天寬限期。

不過，14天的揭露寬限期對現在的微軟來說並無太大幫助，微軟上周已宣布要把應該在2月14日釋出的例行性安全更新延後到3月14日。

Google旗下的另一個威脅分析部門（Threat Analysis Group）也在去年10月底公開了一個才提報10天的微軟漏洞，微軟在表達不滿之餘，亦很快地就在11月的例行性安全更新中修補了該漏洞。