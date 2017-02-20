微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日接受 Quartz專訪時指出，他認為政府應該要向導入機器人的公司課稅，以替被機器人取代的人力另謀出路，同時可以將這些人力部署在缺乏照料的老人與孩童的相關服務。Gates並不是第一位提出要針對機器人課稅的人，先前歐盟也曾討論是否應課「機器人稅」，但相關草案並未被接納。

Gates認為，政府向導入機器人的業者課稅是理所當然的事，人類工作者原本就有交稅，取代這些勞力的機器人也應該被課稅。不論是倉儲、司機、房間清理、餐廳服務生，甚至是廚師的工作都有可能被機器人取代，一來企業可將因採用機器人所節省的成本拿來繳稅，二來政府也能用這些稅賦替失業者安排更有意義且需要人類付出關懷與理解的工作。

總之，Gates指出政府應要事先規畫因機器人興起而帶來的失業潮，即使是拖慢機器人的採用速度也在所不惜。

另一方面，去年就有歐盟議員提出「機器人稅」草案，而這些議員的看法與Gates相近，都認為受益於機器人的企業應該要回報其投資報酬率，政府則可藉此向這些企業課稅，以將相關稅賦運用於改善社會安全，回饋社會。

就在上周，歐盟議會成員（Members of the European Parliament, MEPs）才要求歐盟委員會（EU Commission，EC）應立法規範機器人與人工智慧（AI），探索它們的經濟潛力，同時建立它們的安全性標準，期望EC能身先士卒奠定相關標準以讓其他國家得以遵循。根據歐盟議會的估計，目前全球已存在170萬個機器人。

來自盧森堡的歐盟議員Mady Delvaux指出，雖然他很開心看到機器人的採用風潮，卻也對右翼拒絕承擔機器對人力市場所造成的負面影響而感到失望。

與機器人相關的規定還包括必須釐清機器人肇事或造成損失時的責任歸屬，或是要求開發人員必須確保機器人的運作符合法令及道德標準，同時也必須維護人類的尊嚴。MEPs亦要求EC建立一個專門管理機器人及AI的官方組織。