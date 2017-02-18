路透社及印度經濟時報本周分別引述消息來源報導，蘋果將與緯創資通（Wistron）合作，在印度南部的科技重鎮班加羅爾（Bengaluru）生產iPhone SE，以期降低iPhone在印度的售價。

擁有12億人口的印度是全球第二大人口國，僅次於中國的13.8億，有鑑於中國智慧型手機市場的成長趨緩，近年來蘋果一直企圖擴大在印度的版圖，包括在2015年與2016年都向印度政府申請於當地銷售整新機，卻屢遭印度政府拒絕，理由是這些接近產品生命終點的產品將會提高印度處理電子廢棄物的壓力與成本。

根據報導，現在蘋果打算直接在印度生產iPhone SE，以降低iPhone在該國的銷售價格，且緯創已在當地設立了工廠，準備於今年4月開始組裝30~40萬支的iPhone SE。

蘋果在印度智慧型手機市場排名第十，主要的門檻在於iPhone的售價太高。印度所銷售的智慧型手機有超過7成比例的售價不超過1萬印度盧比（約新台幣4600元），目前在印度銷售的iPhone SE則是3萬印度盧比（1.37萬元新台幣），若直接在當地組裝將能以更便宜的價格供應。

分析師則預期這將可減少10%左右的關稅成本，提高蘋果在目前成長最快之智慧型手機市場的競爭優勢。