IBM與Visa組織在本周四（2/16）宣布策略聯盟，將透過Watson IoT平台讓所有連網裝置都能成為Visa的PoS（Point of Sale）媒介。

Watson IoT平台現已可連結全球數十億的裝置、感應器與系統，Visa的支付服務則擁有超過30億的消費者客戶，雙方將共同把支付服務及商業活動嵌入各種連網裝置，從手錶、手環、設備到汽車，預計到2020年將可支援200億個連網裝置的支付與商業活動。

未來Watson IoT平台的客戶將可直接藉由IBM Cloud存取Visa支付服務，加速企業打造個人化商業服務的腳步，並可根據消費者的特定需求主動提供建議。

IBM Watson IoT總經理Harriet Green表示，IoT將改變整個世界，不論是讓企業變得更有效率，或是確保洗衣機的洗衣精永遠不會用罄，而這些改變都需要有像是Visa這樣的組織或Watson IoT這類的技術來支撐，讓所有的連網裝置都能支付將重新定義商業活動，也會讓人們的生活更加便利。

舉例而言，2021年時全球可能有3.8億輛的連網汽車，當連網汽車連上Watson IoT時，駕駛可能會收到保養或是更換零件的通知，只要按下一個鍵就能安排保養日期或訂購零件，駕駛甚至能根據汽車與加油站的互動來付油錢。若是連結了健身裝置，裝置則可能收到置換球鞋的通知，還會建議最好的款式與價格。

負責策略聯盟的Visa副總裁Jim McCarthy則認為，IoT不僅是讓全球的連結更緊密，也將藉由把PoS及資料轉移到任何消費者想得到的地方而改變人們生活、購物與付款的方式。