Gmail安全團隊本周在RSA 2017資安會議上發表了針對Gmail上用於公務的信箱與個人信箱之惡意程式活動的分析報告，指出公務信箱所收到的惡意程式數量是個人信箱的4.3倍，公務信箱所收到的網釣攻擊數量是個人信箱的6.2倍，而公務信箱收到的垃圾郵件則只有個人信箱的0.4倍。

另一方面，駭客會根據組織的規模、種類、國別及領域展開不同的攻擊行動，若以企業信箱為基準，針對非營利組織展開惡意程式攻擊的數量是企業信箱的2.3倍，教育機構則是2.1倍，政府則是1.3倍。

反之，駭客偏愛對企業展開網釣及垃圾郵件攻擊，非營利組織、教育機構或政府信箱所收到的網釣攻擊郵件分別只有企業信箱的0.5倍、0.3倍及0.4倍，而上述機構所收到的垃圾郵件攻擊則皆只有企業信箱的0.4倍。

最常成為垃圾郵件攻擊目標的產業別為娛樂業、資訊科技業與建築業。最常受到網釣攻擊郵件騷擾的則是金融保險業、娛樂業及資訊科技業。至於最常遭到網釣郵件攻擊的前三大國家則是日本、巴西及英國。最常收到加密郵件的是娛樂業與公用事業。遭到最多惡意程式攻擊的產業為房地產。日本與印度收到最多的垃圾郵件。最大的垃圾郵件發送來源國為美國、德國與法國。

上述資料來自Gmail今年第一季所蒐集的攻擊資料。Google反詐騙及濫用研究團隊負責人Elie Bursztein表示，Gmail每周扼止了數千億次的攻擊行動，其垃圾郵件的偵測準確率已達到99.9%，且從其他服務傳送到Gmail的郵件有80%是加密的，自Gmail送出的郵件則有87%是加密的，分別高於2014年的50%及65%。

此外，Gmail安全團隊也發現針對金融產業的網釣攻擊行動正在興起，勒索軟體亦成為最大的惡意程式威脅，也有愈來愈多駭客利用Javascript dropper來閃避防毒軟體。