最近微軟和匹茲堡醫學大學醫療中心 University of Pittsburgh Medical Center）聯手宣布一項合作計畫Healthcare NExT，要利用Azure雲端運算能力和微軟AI技術，來開發新的醫療照護解決方案，改善病患照護的品質與醫療研究，微軟NExT研究院副院長Peter Lee表示，目標是藉由微軟AI技術和全球規模的雲端架構，來創造新一輪的創新和衝擊。未來，微軟也計畫把合作成果商品化。

醫療業向來是AI廠商的兵家必爭之地，不只微軟，美國癌症協會也早就與IBM公司合作，利用Watson收集來自不同資源的數據，為腫瘤患者提供客製化的治療。英國國家醫療保健系統也使用了Google的DeepMind平台，從簡單的掃描檢測，研究偵測眼睛疾病的方法。

不只和匹茲堡醫學大學醫療中心合作，微軟也和其他醫療業者聯手，例如微軟找來基因數據公司DNAnexus和生醫基因領域的BC Platforms兩家公司合作，利用Azur上的基因遺傳學和基因定序分析服務，來加速和簡化分析過程。

微軟醫療AI的另一個發展重點是聊天機器人，微軟想要打造出AI對話式的醫療照護工具，也找來西太平洋最大的醫療規劃公司Premera Blue Cross，計畫使用微軟Chatbot技術，來改造健康福利諮詢服務，用聊天簡訊對話方式就能查詢想要的資料。

不只運用AI，在Healthcare NExT計畫中，微軟也將更多自家產品導入醫護應用，例如用商業版Skype和Office 365，打造醫療諮詢平台，來提供病患與醫護人員之間的溝通需求。Skype for Business團隊項目經理Andrew Bybee表示，需要利用微軟Office 365上的虛擬醫護平臺範本Virtual Health Templates，來延伸商用版Skye的功能才能做到。已有不少醫療業者用此打造虛擬溝通平臺，如GE Healthcare也正在打造虛擬的問診服務，或向線上醫療公司RingMD也希望導入Skype for Business來提供病患線上諮詢。