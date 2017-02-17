臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）在今天（2/17）張貼了5800字的宣言，展露了他對全球人類的關懷，也揭櫫臉書未來的發展方向，此一主題為「建立全球社群」（Building Global Community）的宣言描述了臉書期許自己所扮演的角色，包括協助打造傳統機構的支持社群、可避免傷害的安全社群、擁有充份資訊的社群、全民參與社群，以及包容性的社群。

連結全世界一直是臉書的發展目標，祖克柏說，臉書經常討論他們所打造的產品及業務上的更新，但這次他想要探討一個最重要的問題—我們正在形塑的世界是所有人都想要的嗎？

祖克柏認為，在這樣一個由網路串起的全球化時代，臉書能做的最重要的事就是發展一社交基礎架構，以賦予人們建立適用於所有人之全球社群的能力。過去十年來，臉書專注於連結使用者的親友，而下一階段則將替社群打造社交基礎架構，以迎來具備支持、安全、資訊、參與及包容的全球化社群，而這將是一個超越全球任何組織或企業的大型專案，臉書亦將貢獻一己之力。

祖克柏所言的支持社群涵蓋了人們情緒與精神上所需的各種小型社群與親密社會架構，從教會、運動隊伍到各種地方上的小團體，但這些團體的成員卻日益減少，調查顯示其中一個原因是人們失去了對未來的期望。而臉書的目標即是強化這些既有的社群，且同時從網路與實體著手，還能超越地點的限制，建立全新的社群。（來源，臉書）

在安全社群的概念上，祖克柏則認為在威脅全球化的同時，安全基礎架構並未同步跟上，不管是恐怖主義、天然災害、疾病、難民危機或氣候變遷都需要以基於全球利益的角度來協調，沒有單一國家能獨立解決這些事。而臉書則因其龐大的用戶基礎而能在緊急狀況下接觸全球人類，並協助人們避免傷害，或是在危急時提供協助，也能幫助之後的重建。

其實臉書早就建置了各種通報工具，包括自殺通報按鍵、協尋失蹤兒童的安珀警報（Amber Alerts）、在災難發生時的平安通報機制Safety Check，也曾在尼泊爾地震後藉由臉書社群籌募了1500萬美元的重建基金。祖克柏認為未來還可進一步利用人工智慧（AI）技術快速察覺社群的任何異樣，以及早作出回應。

在資訊的分享上，祖克柏討論的則是臉書所扮演的角色，表示社交網站上的觀點原本就會比傳統媒體來得多元，臉書的目標是協助人們了解事情的全貌，而非個別的觀點，未來臉書將能辨識可帶來全貌的消息來源，並提高這些內容出現的頻率。（來源，臉書）

在全民參與上，祖克柏則認為有兩個必須打造的社交基礎架構，一是既有的選舉投票機制，二則是全新的全球民眾共同決策機制。當面臨跨越各國疆界的全球問題時，臉書將會探索在如此大規模的情況下，社群機制該如何發揮作用。

包容則是臉書目前所面臨的難題之一，這是因為每個國家或地區的風土民情與文化的不同，而無法適用於單一標準，例如歐洲人就比中東及亞洲人更能接受裸露的圖案，而且就算是身處同一文化區域，也會有不同的聲音。因此，臉書計畫讓每個人都可自行制定內容政策，決定自己可接受的內容程度，而這也將仰賴AI技術來實現。

在寫完這篇宣言之後，祖克柏接受了美聯社（AP）的訪問，他說，他只是抒發了累積的情緒，源自於全球的許多地方並不認為臉書「連結全世界」的核心宗旨是件好事，有些人被排除在全球化之外，也有人發起拒絕全球連結的活動，還有人質疑臉書能否打造一個適用於每個人的全球社群。祖克柏表示：「臉書也許無法馬上建立一個大家都想要的世界，但卻可以從今天開始努力。」