重點新聞（02月11日-02月17日）

駭客破解領務局外館聯繫信箱密碼規則，上萬筆民眾個資外洩

外交部領務局近日出面表示，多數領務局與外館聯繫信箱密碼遭駭客破解，造成信箱內容的資料外洩，估計有15,000筆曾利用出國登錄系統的民眾個資外洩。領務局根據SOC系統的Log中發現，郵件系統在去年10月就出現大量不屬於外交部網域的IP，存取駐外使館聯繫信箱。因為外館聯繫信箱密碼具有規則性，所以駭客僅取得一、兩個信箱密碼後就能夠破解117個所有外館的聯繫信箱。外交部目前已通知受影響民眾，建議民眾更換信箱密碼，避免駭客利用民眾個資，竊入信箱。此外，外交部找資安專家調查，初步判斷領務局內部電子郵件主機、文件、護照作業系統等相關主機則無入侵跡象。行政院資安處也在2月3日介入調查表示，駭客利用具匿蹤功能的洋蔥網路（TOR）入侵，無法查證真實的攻擊來源IP。更多新聞

開啟含巨集惡意程式的Word文件，駭客即能操控Mac OS電腦

資安公司Synack研究總監Patrick Wardle近日發現，有一支惡意的巨集程式藏在Word文件專門感染Mac OS電腦。受害者同意開啟惡意巨集後，會將巨集內建的惡意軟體安裝至Mac電腦，駭客就能侵入竊取受害者電腦的內部資料、瀏覽紀錄和密碼等，以及操控視訊攝影機。此外，Patrick Wardle檢驗了樣本發現，文件標題為「U.S. Allies and Rivals Digest Trump’s Victory - Carnegie Endowment for International Peace.docm」。駭客可能偽裝非政府營利組織或基金會名義寄發惡意文件，誘騙受害者開啟該文件。Wardle指出，使用者若不同意開啟該文件巨集，就不會被感染。更多資料

勒索軟體DynA-Crypt鎖定被害者螢幕，每5分鐘隨機刪除電腦資料

資安公司GData惡意軟體分析師Karsten Hahn發現，最近出現一個新的勒索軟體DynA-Crypt，不僅會加密受害者電腦的資料，還會竊取並刪除電腦資料。這些竊取資料包括，使用者的行為紀錄、系統聲音、輸入鍵盤的命令、Skype聯絡人、Chrome和Firefox的瀏覽行為等。DynA-Crypt鎖定被害者電腦螢幕後，出現要求支付勒索贖金的訊息，警告若沒馬上支付，每5分鐘會隨機刪除電腦資料。GData認為，這類勒索軟體已經有解鎖方式，受害者可不需支付贖金。更多資料

Android銀行木馬Marcher感染上萬臺裝置，竊取信用卡資料和銀行資料

荷蘭資安公司Securify研究人員發現，Android銀行木馬Marcher在過去6個月建置了9個殭屍網路，專門感染Android 6.0.1和Android 7.0 裝置。其中，有一個殭屍網路感染了11,000臺裝置，分布在德國（5,700臺）、奧地利（3,100臺）、法國（2,200臺）。駭客用寄發釣魚簡訊給受害者，偽裝成是What’app或Netflix App的連結，來騙取Android管理權限，就能竊取受害者資料和操控該裝置，也會要求受害者輸入銀行帳號，竊取銀行資料。更多資料

波蘭20家銀行遭惡意軟體感染，攻擊來源竟是國家金融監管局

資安部落格BadCyber指出，波蘭至少有20家銀行感染惡意軟體，部分資料遭竊。波蘭金融網路監控中心初步調查顯示，攻擊來源IP竟然來自波蘭金融監管局網站，金融監管部門成了攻擊金融機構的幫兇，但還不清楚該IP是否為真實來源。賽門鐵克檢測發現，該惡意軟體原始碼與惡意軟體Lazarus原始碼有共同的字串，懷疑為同一類型的惡意軟體。Lazarus在2009年出現，主要是攻擊美國和韓國的銀行機構，2016年孟加拉銀行遭竊案，也發現當時使用的惡意軟體也跟Lazarus相似。更多資料

無檔案惡意軟體橫行，全球140個銀行、政府及電信遭滲透

卡巴斯基實驗室於2月8日提出警告，名為Meterpreter的無檔案（fileless）惡意程式滲透了全球40個國家的逾140個組織，包括銀行、電信業者及政府機構。駭客是利用滲透測試框架Metasploit framework產生腳本程式，該程式會分配記憶體、解析Windows API，並把Meterpreter直接下載到RAM上，還以Windows中的Netsh網路配置命令行工具建立被駭主機及駭客伺服器之間的傳輸通道。卡巴斯基也發現，全球超過140個組織網路的Windows註冊檔中有不同惡意PowerShell腳本的蹤跡，這些蹤跡皆為木馬程式，其中光是在美國就有21個組織受到影響，中國也在名單之列。更多新聞

Windows裝置小心！ Mirai木馬程式來了

俄國資安業者Mr. Web發現，Mirai已經出現新變種，可感染Windows裝置。這支木馬會在Windows裝置上面自我複製擴大感染。此外，若是感染Microsoft SQL及MySQL等資料庫，這隻木馬程式還會建立具有管理員權限的使用者帳號，來執行更多種惡意任務，包括啟動執行檔、刪除檔案、植入自動啟動的圖示或在Windows registry建立相應log檔，想成為駭客開啟日後攻擊或竊密的大門。過去，駭客只利用Mirai惡意軟體感染Linux的IoT裝置，就可操控200多萬臺IoT裝置成為殭屍裝置，發動1.5Tbps的DDoS攻擊，現在還可操控Windows裝置，恐怕災情會更嚴重。更多新聞

IDC：亞太區8成4的企業資安策略僅達最低標準

根據IDC最新的研究結果顯示，亞洲（不含日本在內）800多家企業，發現高達84%企業資安策略位於成熟度底線，其中有43.8%的企業屬於最不成熟的單點型（Ad Hoc），僅部署最基本的資安防護，且缺乏專職的資安人員；此外有40.2%的企業落在回應型（Opportunistic），配備專責資安人員，但多半仍仰賴外部資源，且資安配置以法規要求的範圍為限，並未具備清楚的防護架構與內部風險評估機制。IDC表示，綜觀全球，資安管理問題主要都環繞在人員與安全技術兩大挑戰，但在亞太區，缺乏專責的專業資安人力是一大問題，許多企業仍將資安列為資訊部門的部分責任，甚至讓資訊長主掌資安事務，凸顯出企業對於安全威脅本質的不了解。更多新聞

Nexusguard：未來駭客會持續鎖定政府和金融機構發動DDoS攻擊

資安公司Nexusguard發布第四季DDoS攻擊威脅報告指出5項重點，200Gbps以上的DDoS攻擊較少、12月DDoS攻擊次數跟11月相比增加了52%、金融機構的應用防火牆裝置收到的警告與11月相比增加2.86倍、美國消費品安全委員會偵測到17,872,563次DNS攻擊，以及從10月到今年2月監測到426,770臺IoT殭屍裝置。Nexusguard認為2016年重大的DDoS攻擊事件，經常是1Tbps規模以上的DDoS攻擊。而且，駭客發動這些大規模DDoS攻擊的方式，是利用IoT裝置的安全漏洞成為殭屍裝置攻擊，未來會有越來越多殭屍裝置出現。駭客也會持續鎖定政府和金融機構發動DDoS攻擊。更多資料

整理⊙黃泓瑜