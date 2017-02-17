開源雲端作業系統OpenStack將大幅加快新版推出速度，將於2月22日推出第15版Ocata，加快新版推出時間，由原先半年推出新版改為4個月，並主打單一平臺能通管裸機、VM和容器，且強化擴充性、管理性與提高容易使用度三大特點。

在提高管理性和擴充性方面，包括強化Nova中cells v2的擴充性，且在Zaqar訊息服務增加Swift，供使用者可以更容易地利用Swift叢集，而不用再部署MongoDB或是其他的Redis叢集。

另外，新版也提高了Telemetry專案的CPU使用量，包括可以Ceilometer中的Gnocchi儲存引擎，以在每秒中儲存數以百萬計的指標（Metric）。而新的Os-Profiler工具則提供管理者能夠跨OpenStack服務來各服務的效能等。

而在提高使用者體驗方面，映象檔管理套件Glance供終端使用者可以在雲端環境中，更快速地分享映像檔給其他用戶。而儀表板套件Horizon則支援Keystone-to-Keystone Federation，並提高了UIs和os-profiler UI的安全性。而大數據分析服務Sahara則已經支援了最新版的Hadoop和Cloudera。另外，新版Ocata的Kuryr Container網路服務將支援 Docker Swarm。

依據OpenStack基金會統計，參與Newton版本的開發者來自全球265個機構，超過2,000位，其中包含52個國家，其中貢獻度前十名的國家為，美國、中國、俄羅斯、印度、烏克蘭、英國、法國、日本、以色列、德國。

另外，OpenStack基金會也公布了新版Ocata貢獻度前十名的公司，分別是紅帽、Mirantis、IBM、英特爾、HPE、Rackspace、華為、ZTE、NEC、Cisco。

而緊接下來於3月8日至12日，OpenStack基金會將在美國波士頓Hynes會議中心舉辦OpenStack高峰會，講題涵蓋了Ocata版本新功能與Kubernetes、Docker、Ansible、Ceph、OVS、OpenContrail、OPNFV等。