美國電信巨頭Verizon日前宣布收購一家商用無人機管理平臺服務商SkyWard，打算將他們的無人機管控平臺，用於結合4G LTE行動網路服務，以協助開發者和企業，未來能更有效的遠距管理一群無人機完成空中作業，更要讓無人機能結合更多IoT應用。

公司位在美國波特蘭的SkyWard，是一家成立還不到5年、員工只有30人的無人機解決方案服務商，過去專注於無人機交通控制系統的研發，用於解決無人機交通運輸問題，以確保上千架無人機在空中飛行時不會互相發生碰撞。

SkyWard目前在全球40多國已有不少商用無人機合作計畫都在進行中，將無人機應用在各行各業，包括了建築、工業、保險、傳播、房地產、礦業以及精密農業等行業。SkyWard自2012年成立後也獲得不少企業大力投資，至今總共已累積815萬美元資金的融資，Verizon也是首輪入股投資的其中一家，就占了SkyWard一半投資。Verizon當時共投資了410萬美元。兩家公司後來也持續有合作的計畫。

Verizon在完成對SkyWard收購後表示，未來將開始在自家的LTE行動網路結合SkyWard的無人機操作管理平臺，以協助開發者或企業未來能更有效的管理無人機空中作業。不過Verizon並未公開此次收購金額。

Verizon去年底也宣布展開了為期2年的無人機空中LTE網路服務 ALO（Airborne LTE Operations）計畫，希望能為無人機開始提供機內網路服務（in-flight wireless connectivity），讓企業未來也能夠使用LTE網路，遠距操作無人機完成空中作業。

Verizon企業產品與物聯網資深副總裁Mike Lanman表示，透過此次收購，將成為推動公司未來核心業務的向上成長，除了可以協助他們提供更快速、簡便的無人機連網服務外，未來也將結合IoT技術推出更多的無人機應用服務，包括可用於無人機機隊裝置管理、大數據分析，以及安全功能強化等。