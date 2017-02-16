IBM周三宣佈IBM Machine Learning，使企業也可以針對公司內部進行大量資料的人工智慧分析。

這項新方案是將IBM Watson的核心機器學習（Machine Learning）技術放到該公司的大型伺服器平台上，首先推到z System，未來再推向其他系統，如IBM POWER System。

雖然Google、Amazon或微軟相檵推出雲端機器學習服務，不過IBM Analytics部門總經理Rob Thomas指出，全球90%以上的資料是Google不到的；它們是儲存在企業防火牆之後，即私有雲上。包括銀行、大型零售商、航空公司及保險業及政府單位迄今持續將重要應用系統跑在大型主機Z System，一天交易筆數高達數十億筆的大型主機是大數據分析的重要潛力市場。

IBM認為，將機器學習用於大型主機上相當有機會，例如利用即時分析能力，使零售業不只是上個月，而是近到一小時之前的銷售資料都可納入分析，金融業理專或仲介業者則快速取得即時利率、市場動態及趨勢，以推薦金融商品給客戶，而醫療業則必須蒐集客戶或病患的個人需要，打造出專屬的個人化服務或治療計畫，其中可用醫療或健身裝置蒐集使用者的人機行為與互動資料。

IBM Machine Learning可讓資料科學家們自動化建立、訓練與部署分析模型，支援多種交易資料型態，也支援開發語言如 Scala、Java、Python及Apache SparkML、TensorFlow、H2O等機器學習框架。其中由IBM 研究院開發的資料科學家認知自動化（Cognitive Automation for Data Scientists）可透過評分方式，協助企業為資料選擇最適當的演算法。這項服務也可考慮演算法任務及產生資料的速度等條件。

IBM表示，IBM Machine Learning旨在運用IBM Watson的核心能力，使機器學習加速普及到豐富蘊藏企業資料的所在。隨著企業看到機器學習在私有雲上的成效，未來也會擴展到混合雲及公有雲上。