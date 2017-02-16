國內推動智慧城市多年，但在城市照明系統上可能還有努力的空間，即將參加下週智慧城市展的飛利浦照明(Philips Lighting)表示，傳統的城市路燈系統走向節能後，智慧化的管理將是下個目標。

荷蘭消費電子廠商皇家飛利浦在2014年分家，將照明業務獨立為公司，名稱為飛利浦照明，去年已在荷蘭IPO上市。飛利浦照明除了銷售一般燈泡照明產品，包含與Google、蘋果、Amazon合作的智慧燈泡Philip Hue，此外，還提供政府公部門及民間企業辦公室的智慧照明方案。下週2月21日至24日舉行的2017智慧城市展，飛利浦也將參展，展出智慧照明解決方案。

台灣飛利浦照明總經理暨副總裁余泳濤表示，台灣各地方政府雖然推動智慧城市，但在城市的路燈照明部份，主要推動採用LED光源，以達到節省電費的目的，國內還沒有導入智慧照明系統。智慧照明可為智慧城市帶來更智慧化管理，提昇管理效率並更進一步帶來節能的好處。

余泳濤表示，一個城市在照明使用的電力約佔整體的4成，因此節能成為推動市政效率提昇的目標之一，但傳統的路燈用電不像一般家庭用電有電錶計算詳細的使用量，因此城市大多是計算一盞路燈的平均用電量，再加上一個比例的額外用電以估算出整體用電，每月支付給電力公司，連網化的智慧照明系統可蒐集每個路燈的用電情形，計算出確切的用電量。

飛利浦在2012年推出CityTouch連網路燈照明管理系統，以管理城市的街道、公園、體育館等場所的路燈，透過軟體管理介面，結合連網的照明設備，市政府可透過智慧化的管理系統，自動偵測回報故障的路燈，派遣工程單位前往維修，市府還可對單燈或群組調整燈光。照明也不只有開跟關，可以視時段調整照明的亮度。

此外，CityTouch也開放API，以利與城市其他的系統，例如智慧監控、交通等系統相整合，以方便市政府統合管理。在安全性上則強調使用金融等級的防護，包括端到端加密、雙重驗證，以確保數據的傳輸及儲存安全。

CityTouch的連網照明設備是以GPRS連網，未來還會推出3G或4G連網能力，透過連網回傳蒐集的數據，經由城市各方面的數據分析，可優化智慧城市的治理、規劃。

人口超過350萬居民的洛杉磯市共有21.5萬盞路燈，採用CityTouch智慧照明方案後約節省7成的照明電費支付。除了節省用電，由於擁有為數龐大的路燈，對市政府而言，維護這些路燈也是令人頭痛的問題，傳統上由工程單位巡視或由民眾通報故障，以洛杉磯為例，一年約有4000件的故障報告，導入連網智慧照明後，自動偵測及回報故障，提高了維護的效率且縮短了維修的時間。

不過在照明從節能走向連網的智慧管理後，也和其他連網設備面臨相同的問題，網路攻擊的威脅性增加，日前Verizon揭露了美國一所大學的網路遭到DDoS攻擊，經過追查竟發現來自該校的連網路燈、自動販賣機。智慧照明在為城市運作管理帶來了方便之外，也帶來了新的網路威脅。