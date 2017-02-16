已經站穩全球第三大智慧型手機業者的華為(Huawei)，傳出要跨入競爭激烈的數位語音助理技術市場，向蘋果(Apple)、Google與亞馬遜(Amazon)宣戰。

根據彭博新聞報導 ，華為已經在深圳布建約100人左右的工程師團隊，專職進行自家數位語音助理的研發，彭博引述消息表示，華為野心不小，瞄準該領域的三大業者而來。

華為自家的數位語音助理將針對中國國內的中文用戶為主，以外語為主的海外市場，則打算延續與Google和亞馬遜Alexa的合作。

華為為了在地市場研發自家語音助理的原因不難想見：在以Android系統為主流的中國智慧型手機市場中，儘管能利用Google Assistant，但在Google Assistant都要綁定Google自家的網路服務，而Google多數服務在中國都被封鎖的情況下，自主開發顯然是條必走的路。

不過華為的決定儘管有其市場策略理由，但恐怕也會打亂Google的市場規畫。Google本來寄望採用Android平台的裝置都可以利用自家的數位語音助理，但隨著亞馬遜推出Alexa，以及華為選擇Alexa作為該公司M9手機在美國市場預設搭配的語音助理技術，讓Google必須採行新策略吸引硬體業者選擇該公司的語音助理。

三星(Samsung)去年也透過併購蘋果Siri創辦人成立的公司Viv Labs，取得語音助理相關技術，中國搜尋龍頭業者也已經推出該公司的語音服務。