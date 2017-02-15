Google周二釋出兼具傳統關聯式資料與NoSQL優點的雲端關聯式資料庫產品Cloud Spanner，希望吸引現有開源資料庫的企業客戶將關鍵應用搬上雲端。



在開發雲端應用時，資料庫管理員（DBA）及開發人員往往得面臨傳統關聯式資料庫及NoSQL資料庫的抉擇，前者具備交易可用性、不過擴充困難，後者則容易做水平擴充和分散資料，但較不穩定。Google Cloud Spanner則希望兼顧兩者優點。



Cloud Spanner產品經理Deepti Srivastava並出， Google新推出的分散式關聯式資料庫Cloud Spanner可在不犠牲水平擴充性及高可用度的同時，又具備資料管理上ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)的特性，同時沿用多數資料庫管理員熟悉的SQL語法。





他表示，使用Google代管的Cloud Spanner，讓DBA不再需要花心力管理軟硬體，只需專注應用邏輯，而且不需複雜的分片（sharding）或叢集作業即可完成水平擴充，也不用擔心複雜的資料備份或異地備援等複雜工程。此外，Google還為Cloud Spanner提供加密防護、身份與存取管理及登入稽核等安全防護機制。



Cloud Spanner將成為Google繼Bigtable、Cloud SQL 及Cloud Datastore之後最新雲端資料庫產品。透過Cloud Spanner，Google希望能吸引過去苦於MySQL或PostgreSQL等開源資料庫限制的企業客戶將關鍵應用搬到其Google Cloud Platform上。目前Cloud Spanner已取得零售業ERP業者JDA等客戶。



在收費標準方面，Cloud Spanner依據用戶使用的節點、表格及次索引使用的儲存空間，以及頻寬用量來計費。每節點每小時收費0.9美元，儲存資料量每GB 0.3美元，至於網路頻寬則視地區及流量級別，收取每GB 0.08到0.23美元不等的費用。

Cloud Spanner的部份收費計算方式，詳細收費在此：

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