Google周一（2/13）宣布，Google Maps正新增清單（List）功能，同時允許使用者把所儲存的地點清單與友人分享，包括最愛及想去的地方，亦可客製化清單名稱。

當Google Maps用戶搜尋到某個地點時，即可選擇將它存到不同的清單中，這些地點可能是餐廳、公園、Pub、咖啡廳或地點，而清單名稱除了預設的最愛（Favorites）、想去的地方（Want to Go）與加星號（Starred Places）之外，使用者也可另行建立不同的清單。

此外，使用者可自功能表中的Your Places找到曾經儲存的地點，並在地圖上顯示所有被列在清單上的地方。

Google Maps產品經理Zach Maier表示，這些清單可用來保存使用者對各個重要地點的記憶，或是儲存願望清單，也能讓來自其他城市的友人分享你在這個城市的生活。

每個清單皆可透過各種方式與友人共享，例如直接設定公開、連結、郵件、Hangouts、Google+或Gmail等，當友人關注（follow）了使用者的地點清單之後，不管是在線或離線時都能呼叫該清單。該功能將同時出現在網頁版，以及Android及iOS的Google Maps行動程式中。