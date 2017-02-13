在經過58回合的競標後，美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）在上周五（1/10）宣布已結束600MHz頻段獎勵拍賣（incentive auction）的價格鐘（clock phase）階段，總金額為196億美元。

此一獎勵拍賣是在鼓勵電視業者繳回原先持有的頻譜使用權，以促進美國寬頻計畫的發展，總計有62家業者加入競標，企圖取得電視業者所釋出的頻寬，涵蓋了Verizon、T-Mobile與AT&T等三大美國電信業者，也有Dish Network與Comcast等其他電視業者加入。

這196億美元遠低於當初電視業者所提出的864億美元出售價格，但當初業者出售的是126MHz頻寬，此次的交易則僅涉及84MHz頻寬。當中有逾60億美元要供美國財政部削減赤字，有超過100億美元要用來補貼放棄頻譜使用權的電視業者，還有17.5億美元是要負擔電視業者變更頻段的成本。

完成價格鐘階段之後進入的是分配階段（Assignment Phase），讓各家得標者競標以取得特定區塊的使用許可，而所有頻譜的清空及轉移估計需要花費39個月的時間。

FCC主席Ajit Pai表示，FCC完成全球第一個獎勵拍賣，恭喜所有逆向拍賣（Reverse Auction）與正向拍賣（Forward Auction）的贏家，這次交易讓FCC得以釋出84MHz的頻譜至寬頻市場上，這些低頻的無線電波將能改善全美的無線網路覆蓋率，也會在農村地區部署行動寬頻時扮演重要的角色。