臉書（Facebook）於上周五（2/10）宣布，同意接受建立及主管收視標準的媒體收視委員會（Media Rating Council，MRC）稽核，以驗證臉書廣告效果的真實性，同時也將提供更詳細的曝光率資訊，並新增購買影音廣告的選項。

去年臉書的廣告計算備受外界批評，包括誇大了影音廣告被瀏覽的時間、將粉絲頁的造訪人次算成人數、計算粉絲頁觸及率時並未考量文章是否真的出現在使用者螢幕上、影音廣告的聲音及影像不同步導致影音廣告完成率的計算錯誤、錯誤計算推薦流量等等。臉書承認了在廣告效果計算上的諸多缺失，也更正了其中一部份，近日的宣布無疑是為了挽回廣告主對該站的信心。

其實從2015年開始，臉書即與第三方合作，以驗證臉書、Instagram及聯播網Audience Network的廣告效果，再提供給行銷人員參考，迄今在全球已有24家驗證合作夥伴，包含Moat、Nielsen與comScore等。至於MRC則是一個產業自律組織，負責建立及管理收視標準，並進行稽核。

臉書表示，有來自全球的逾400萬個廣告主在臉書下廣告，該站希望可提供透明化、有選擇且具責任的廣告服務，針對第三方驗證機構，臉書將提供更精確的廣告曝光率資訊，包括廣告出現在螢幕上的毫秒數，一半的廣告畫面出現在螢幕上的毫秒數，以及整個廣告出現在螢幕上的毫秒數。

而這些驗證機構則能提供行銷人員所需的觸及率、屬性、閱聽人分布、品牌提升程度、離線銷售與行動程式等主題的測量結果，所有臉書提交給驗證機構的資訊都會先交由MRC進行稽核。

有鑑於行銷活動可能有不同的目標，因此臉書決定今年將提供更多的影音廣告購買選項，包括針對長度在10秒內的影片提供只有完全觀賞完才需付費的選項，或是至少出現一半畫面且持續兩秒的影片廣告才需付費，以及只有在使用者開啟影片聲音才付費的選項。

廣告為臉書的命脈、最大的營收來源，臉書在2016年創下了276.38億美元的營收，其中有268.85億美元來自廣告，佔了臉書整體營收的97%，高過Google去年度88.7%的廣告佔比。