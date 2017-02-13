你知道嗎？無人機現在不只能幫忙送貨，也開始有了更多嶄新應用出現。例如來自美國舊金山一家先進科技創新研究公司Otherlab最近展示了他們利用紙製的可拋棄式無人機的應用成果，能幫忙在人車無法到達或戰事地區，來幫忙完成醫療補給任務。

這是由美國軍方研究單位DARPA所資助的一項ICARUS研究計畫，旨在針對人車難以抵達或時常有戰事衝突的地區，能利用空中貨機投射無人機的方式，幫忙派送醫療用品或通信設備到指定場所，並且這些無人機在將物資用品送達後，經過一定時間內就能自然分解，而不會輕易被敵人發現或造成環境污染。

這個無人機目前還只是原型，外觀就像一架滑翔機，不過整架都是用紙板組成，並採用滑翔方式飛行，因為不需要電池或燃料，這也意味著無人機將有更多的承載空間。無人機上還裝有一個可攜式的小型電子裝置，能預先載入了無人機即將登陸目的地，能幫忙引導他們順利著陸，將物資投到指定場所。

Otherlab空氣動力學研究團隊表示，他們目前完成的無人機原型，已經能夠載運1公斤的重物，未來更計畫重新設計加長無人機機翼到8英呎長，以增加機身載重量至10公斤。

無人機正夯，近年來許多物流和電子零售都紛紛投入無人機商用測試，如Amazon、Walmart、UPS、FedEx，樂天、淘寶網等，而根據Gartner最新預測，2017年個人和商用無人機的市場規模將高達60億美元，3年後更將成長到112億美元，Gartner預測，2017全年無人機出貨量將達到300萬架，比起2016年成長將近4成。