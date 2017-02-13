擴增實境（AR）新創公司的產品一直讓人引頸企盼，不過周末Business Insider報導刊出一則疑似Magic Leap的產品原型，粗糙程度引起議論，該公司執行長也連忙出面闢謠。



Business Insider的照片為消息人士提供，內容為代號為PEQo的Magic Leap產品原型一月初的模樣。該公司之前都是以PEQ來稱呼研發中的產品。根據照片，PEQo看似一個頭戴裝置，以一條線連接到載有內部組件的背包，而測試人員手上還拿著一個大小如手機，可能是電池的裝置。



消息人士指出該公司目前正為積極趕在下周董事會展示新產品的原型，而屆時PEQo會更再改進一點，圖中的背包會縮小為腰包。



曝光的產品原型看來完成度太低，也與Magic Leap宣稱的有不小差距，引發部份網友及媒體質疑。隔天Magic Leap執行長Rony Abovitz以推特駁斥報導，表示令大家震驚的照片並非Magic Leap的AR產品，而是該公司機器視覺/機器學習技術研發過程中，用以收集空間資料，包括光線、質感及各種表面的測試設備。Abovitz表示該公司即將推出的產品「不會讓大家失望」，但除此之外並沒有說明該產品的進度。



Magic Leap擴增實境產品可能和微軟的HoloLens類似，但宣稱它能生產出更小、更輕、更省電的投影裝置，並具備4K等級畫質，吸引Google、阿里巴巴以及知名創投業者投資並已因此聲名大噪，目前已募得將近14億美元資金，公司市值上看45億美元。



不過這家新創公司一直十分神祕，遲遲未能公佈其產品進度。去年12月The Information曾報導Magic Leap被捧過頭，其產品可能無法商業化，或是無法縮小到它宣稱的尺寸。