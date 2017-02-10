原本該在去年秋天問世的Google下一代穿戴裝置平台Android Wear 2.0在本周正式登場，這個新的平台可讓智慧手錶更個人化，而且內建了Google Assistant助手功能，可透過語音命令讓助手幫你處理各種事務。

Android Wear 2.0允許使用者個人化自己的錶面，用戶可隨時從錶面看到簡單的天氣資訊、股市表現、個人的活動紀錄或是約會提醒，或是透過手錶向Uber叫車，撥電話給重要的人等等。（下圖，來源：Google）

在Android Wear平台上預載了Google Fit，這是一個運動健身專用App，可透過智慧手錶幫你紀錄外出散步、跑步或是其他運動時的心跳、步數、消耗的卡路里數等。如果使用的智慧手錶具備行動上網功能，運動時不需要攜帶手機，可以收發訊息、撥接電話。

呼應使用者的需求，新的穿戴平台也內建了Google Play，方便使用者下載各種智慧手錶專用App，例如Android Pay、AccuWeather等。

過去使用者在手錶上收到訊息，礙於智慧手錶在螢幕上先天較小的限制，回覆訊息可能比較困難，現在使用者可以在錶面上手寫文字或畫出表情符號回覆，也可以直接用說的回覆。

此外，Android Wear 2.0也加入了Google Assistant助手功能，Google Assistant先前只在智慧喇叭Google Home、通訊程式Allo及Google Pixel，現在則將登上Android智慧手錶，用戶按下手錶的電源鈕並說「Ok Google」，就能以語音要求Google Assistant查詢天氣、寫下購物清單等等。目前Google Assistant僅支援英語、德語，未來幾個月將支援更多語言。

Google也介紹了首款將採用Android Wear 2.0的智慧手錶LG Watch Style，該款智慧手錶可更換使用18mm錶帶。具備NFC以支援行動支付，並有GPS、心律感測等功能，協助使用者紀錄活動時的身體數據，手錶預計2月10日先在美國地區上市，後續幾週會在加拿大、台灣、俄羅斯推出。

至於市場上既有的Android智慧手錶，包含華碩ZenWatch 2及3、華為的Huawei Watch，還有LG的G Watch R、Urbane及LTE版本，以及第二代Moto 360等等，未來幾週將可升級至新版本。