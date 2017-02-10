微軟於本周宣布，從去年3月就開放預覽的Visual Studio 2017正式版終於要在今年3月7日正式出爐了，屆時將順便舉辦Visual Studio的二十周年紀念活動。

從1997年1月28日發表的Visual Studio迄今已經過了二十個年頭，Visual Studio也從一個整合開發環境（IDE）進化成各項產品及服務的套件，內含Visual Studio Team Services與Visual Studio Code各式產品，可支援開發人員建置行動優先與雲端優先的跨平台程式，涵蓋Android、iOS、Linux、macOS與Windows，並深入整合微軟雲端服務Azure。

根據商用軟體評論網站G2 Crowd的統計，作為一個IDE，Visual Studio不論是受歡迎程度或是基於該站的評測，都是全球第一，其他受到開發人員青睞的IDE還包括IntelliJ IDEA、Eclipse與Xcode，而在G2 Crowd評測下取得高分的IDE也有IntelliJ IDEA及Xcode。

將推出的Visual Studio 2017改善了IntelliSense的過濾與搜尋功能，強化了Navigate To的過濾及預覽能力，還有嵌入即時程式碼分析的即時編輯功能，不必聯結其他專案或解決方案就能直接開啟檔案，亦強化了除錯能力，並提升對行動及雲端開發的支援。

由於適逢Visual Studio的二十周年紀念，微軟在3月7日將舉行連續兩天的Visual Studio 2017發表會，從新功能的介紹到特定主題的訓練等。微軟也邀請全球Visual Studio開發人員拍攝短片來描述他們接觸及使用Visual Studio的心得。